В 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Ученые рассказали, что произойдет, если вас укусит черная вдова

Насколько опасной может быть встреча с черной вдовой и какие действия следует сразу же предпринять, если она напала на вас.

Related video

Укус черной вдовы является одним из самых смертоносных и опасных, и тому есть веские причины. Ее яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, но, как правило, они все же придерживают свое наибольшее сокровище, а не пускают его сразу в ход. Однако испуганная черная вдова вряд ли станет вас щадить, а потому случаи укусов людей все же случаются, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что делать, если укусила черная вдова

Если это все же произошло, возможны два сценария. Первый — оптимистичный. Производство яда для черной вдовы крайне энергозатратное занятие, когда ее запасы яда на исходе, ей придется восполнить их, а потому она будет весьма уязвимой. Исходя из этого, она едва ли захочет пускать в дело сразу весь свой яд, а значит укус не будет опасным.

Однако черная вдова использует все доступные ресурсы, если почувствует угрозу смерти — в таком случае она отправит вам весь доступный объем яда. Известно, что яд этих пауков содержит 7 белков с нейротоксической активностью — эта гремучая смесь почти всегда оказывается смертельной для насекомых, однако лишь в некоторых случаях способна привести к летальному исходу в случае с человеком.

Симптомы укуса черной вдовы

Ученые отмечают, что симптомы подобного укуса варьируются от почти неощутимой боли до синдрома, который называется латродектизмом. Известно, что наиболее активным токсином в яде черной вдовы является альфа-латротоксин, который высвобождает нейротрансмиттеры, в том числе:

ацетилхолин;

дофамин;

норадреналин;

адреналин;

глутамат.

Исследователи отмечают, что основными симптомами латродектизма являются мышечная боль и спазмы, которые начинается в месте укуса, а затем распространяются по всему телу. Спазмы со временем могут усиливаться в животе, а потому их часто путают с аппендицитом или перитонитом. Со временем боль будет усиливаться, пульс и дыхание участятся, а артериальное давление повысится.

В подобных случаях ученые советуют незамедлительно обратиться за помощью. В целом укус черной вдовы является весьма неприятным опытом, однако для человека он редко становится смертельным — анализ почти 23,5 тысячи случае взаимодействия человека с этим пауком свидетельствует о том, что лишь 1,4% случаев являлись опасными для жизни человека.

Тем не менее хронические заболевания и аллергии могут существенно влиять на развитие событий, а потому медики советуют перестраховаться и получить консультацию врачей, если вы подозреваете, что вас укусила черная вдова.

Ранее Фокус писал о том, что черных вдов вытесняют их же родственники.