У 15 разів сильніша отрути гримучої змії. Вчені розповіли, що станеться, якщо вас вкусить чорна вдова

Наскільки небезпечною може бути зустріч із чорною вдовою і що слід зробити, якщо вона напала на вас.

Related video

Укус чорної вдови є одним із найбільш смертоносних і небезпечних, і на те є вагомі причини. Її отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії, але, як правило, вони все ж притримують свій найбільший скарб, а не пускають його відразу у хід. Однак перелякана чорна вдова навряд чи стане вас щадити, а тому випадки укусів людей все ж таки трапляються, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Що робити, якщо вкусила чорна вдова

Якщо це все ж сталося, можливі два сценарії. Перший – оптимістичний. Виробництво отрути для чорної вдови вкрай енерговитратне заняття, коли її запаси отрути закінчуються, їй доведеться поповнити їх, а тому вона буде дуже вразливою. Через це, вона навряд чи захоче використовувати одразу всю свою отруту, а отже укус не буде небезпечним.

Однак чорна вдова використовує всі доступні ресурси, якщо відчує загрозу смерті — у такому разі вона надішле вам весь доступний обсяг отрути. Відомо, що отрута цих павуків містить 7 білків з нейротоксичною активністю — ця гримуча суміш майже завжди виявляється смертельною для комах, проте лише в деяких випадках здатна призвести до смерті у випадку з людиною.

Симптоми укусу чорної вдови

Вчені розповідають, що симптоми такого укусу варіюються від майже невідчутного болю до синдрому, який називається латродектизмом. Відомо, що найбільш активним токсином в отруті чорної вдови є альфа-латротоксин, який вивільняє нейротрансмітери, у тому числі:

ацетилхолін;

дофамін;

норадреналіну;

адреналін;

глутамат.

Дослідники відзначають, що основними симптомами латродектизму є м'язовий біль та спазми, які починаються у місці укусу, а потім поширюються по всьому тілу. Спазми з часом можуть посилюватися в животі, тому їх часто плутають з апендицитом або перитонітом. Згодом біль посилюватиметься, пульс та дихання почастішають, а артеріальний тиск підвищиться.

У таких випадках вчені радять негайно звернутися за допомогою. Загалом укус чорної вдови є вельми неприємним досвідом, проте для людини він рідко стає смертельним — аналіз майже 23,5 тисячі випадків взаємодії людини з цим павуком свідчить про те, що лише 1,4% випадків були небезпечними для життя людини.

Проте хронічні захворювання та алергії можуть суттєво впливати на розвиток подій, а тому медики радять перестрахуватися та отримати консультацію лікарів, якщо ви підозрюєте, що вас вкусила чорна вдова.

Раніше Фокус писав про те, що чорних вдів витісняють їхні ж родичі.