Безобразно простое решение. Слуховой аппарат почти на половину снижает риск развития деменции

Поскольку к 2050 году число случаев деменции, по прогнозам, утроится и достигнет 153 миллионов, исследователи срочно призывают повысить осведомленность о связи между потерей слуха и этим заболеванием.

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Представьте себе мир, в котором простое устройство может резко снизить риск развития одного из самых страшных и разрушительных заболеваний нашего времени – деменции. Согласно новаторскому исследованию, ношение слуховых аппаратов может стать ключом к снижению глобального бремени этого изнурительного заболевания, пишет The Guardian.

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Деменция представляет собой растущую угрозу для систем здравоохранения и социального обеспечения во всем мире: согласно прогнозам, к 2050 году число случаев заболевания увеличится почти в три раза и достигнет 153 миллионов. Однако новое исследование показывает, что потеря слуха, которая может быть связана с 8% всех случаев заболевания, может быть модифицируемым фактором риска развития деменции в среднем возрасте.

Новое исследование показало, что у людей с потерей слуха, не пользующихся слуховыми аппаратами, риск развития деменции по всем причинам на 42% выше, чем у людей без потери слуха. Однако использование слуховых аппаратов может снизить этот риск до того же уровня, что и у людей без потери слуха.

"Накоплены доказательства того, что потеря слуха может быть наиболее влиятельным модифицируемым фактором риска развития деменции в среднем возрасте, но эффективность использования слуховых аппаратов для снижения риска развития деменции в реальном мире остается неясной", — сказал профессор Донгшан Чжу из Университета Шаньдун, Китай.

Исследование было основано на данных другого исследования, которое включало более 400 000 участников со средним сроком наблюдения 12 лет. Исследователи обнаружили, что потеря слуха может начаться уже в 40 лет, а постепенное снижение когнитивных способностей может продолжаться до 25 лет, прежде чем будет поставлен диагноз деменции.

"В Великобритании почти четыре пятых людей, страдающих потерей слуха, не пользуются слуховыми аппаратами, — предупреждает Чжу, — Наши результаты подчеркивают настоятельную необходимость раннего внедрения слуховых аппаратов, когда человек начинает испытывать ухудшение слуха".

Хотя некоторые эксперты по-прежнему скептически относятся к связи между слуховыми аппаратами и профилактикой деменции, они согласны с тем, что слуховые аппараты играют важную роль в уменьшении изоляции и улучшении качества жизни.

Ученые призывают правительства и системы здравоохранения должны, в стремлении справиться с одной из самых серьезных угроз здоровью нашего времени, объединить усилия, чтобы повысить осведомленность, увеличить доступность слуховых аппаратов и поддержать работников первичного звена здравоохранения в выявлении нарушений слуха и предоставлении лечения.

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