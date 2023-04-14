Потворно просте рішення. Слуховий апарат майже на половину знижує ризик розвитку деменції

Оскільки до 2050 року кількість випадків деменції, за прогнозами, потроїться і досягне 153 мільйонів, дослідники терміново закликають підвищити обізнаність про зв'язок між втратою слуху і цим захворюванням.

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Уявіть собі світ, у якому простий пристрій може різко знизити ризик розвитку одного з найстрашніших і руйнівних захворювань нашого часу — деменції. Згідно з новаторським дослідженням, носіння слухових апаратів може стати ключем до зниження глобального тягаря цього виснажливого захворювання, пише The Guardian.

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Деменція являє собою серйозну загрозу, яка зростає, для систем охорони здоров'я та соціального забезпечення в усьому світі: згідно з прогнозами, до 2050 року кількість випадків захворювання збільшиться майже втричі і досягне 153 мільйонів. Однак нове дослідження показує, що втрата слуху, яка може бути пов'язана з 8% усіх випадків захворювання, може бути модифікованим фактором ризику розвитку деменції в середньому віці.

Нове дослідження показало, що у людей із втратою слуху, які не користуються слуховими апаратами, ризик розвитку деменції з усіх причин на 42% вищий, ніж у людей без втрати слуху. Однак використання слухових апаратів може знизити цей ризик до того ж рівня, що й у людей без втрати слуху.

"Накопичено докази того, що втрата слуху може бути найвпливовішим модифікованим фактором ризику розвитку деменції в середньому віці, але ефективність використання слухових апаратів для зниження ризику розвитку деменції в реальному світі залишається неясною", — сказав професор Донгшан Чжу з Університету Шаньдун, Китай.

Дослідження було засноване на даних іншого дослідження, яке включало понад 400 000 учасників із середнім терміном спостереження 12 років. Дослідники виявили, що втрата слуху може початися вже в 40 років, а поступове зниження когнітивних здібностей може тривати до 25 років, перш ніж буде поставлено діагноз деменції.

"У Великій Британії майже чотири п'ятих людей, які страждають на втрату слуху, не користуються слуховими апаратами, — попереджає Чжу, — Наші результати підкреслюють нагальну необхідність раннього впровадження слухових апаратів, коли людина починає відчувати погіршення слуху".

Хоча деякі експерти, як і раніше, скептично ставляться до зв'язку між слуховими апаратами та профілактикою деменції, вони згодні з тим, що слухові апарати відіграють важливу роль у зменшенні ізоляції та поліпшенні якості життя.

Науковці закликають уряди та системи охорони здоров'я повинні, в прагненні впоратися з однією з найсерйозніших загроз здоров'ю нашого часу, об'єднати зусилля, щоб підвищити обізнаність, збільшити доступність слухових апаратів і підтримати працівників первинної ланки охорони здоров'я у виявленні порушень слуху та наданні лікування.

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