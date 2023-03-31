Несподіваний поворот. Експерт припустив, що хвороба Альцгеймера зовсім не пов'язана з мозком

Експерт припускає, що хвороба Альцгеймера, можливо, насправді не є захворюванням мозку, а скоріше розладом, пов'язаним з імунною системою.

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Пошук ліків від хвороби Альцгеймера останніми роками став більш конкурентним та суперечливим, у зв'язку з чим виникли значні розбіжності. У липні 2022 року було заявлено, що найважливіше дослідження 2006 року, опубліковане в престижному журналі, в якому причиною хвороби Альцгеймера було названо підтип білка мозку, відомий як бета-амілоїд, можливо, ґрунтувалося на сфабрикованих даних. У червні 2021 року Управління з контролю за продуктами та ліками США вже дозволило застосування адуканумабу, антитіла, спрямованого проти бета-амілоїду, як препарату для лікування хвороби Альцгеймера, незважаючи на те, що дані, що підтверджують його застосування, були суперечливими та неповними. Деякі лікарі стверджують, що адуканумаб не повинен був бути дозволений, в той час як інші вважають, що він заслуговує на шанс. Враховуючи, що мільйони людей потребують ефективної терапії, чому дослідники все ще тільки намагаються знайти ліки від, можливо, одного з найважливіших захворювань, з якими стикається людство — пише Science Alert.

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Протягом багатьох років дослідники були зосереджені на розробці нових методів лікування хвороби Альцгеймера шляхом перешкоджання утворенню грудок бета-амілоїду, загадкового білка, що руйнують мозок. Однак такий підхід завів учених в інтелектуальну колію, оскільки вони ігнорували або не брали до уваги альтернативні пояснення. На жаль, незважаючи на пильну увагу до вивчення аномальних білкових згустків, це не призвело до створення корисної терапії або ліків. У результаті виникла нагальна потреба в новому погляді на хворобу Альцгеймера, який не обмежується тільки грудками.

Лабораторія в Інституті мозку імені Крембіля, який є частиною Університетської мережі охорони здоров'я в Торонто, створює нову теорію хвороби Альцгеймера. Після 30 років досліджень учені більше не вважають хворобу Альцгеймера головним розладом мозку. Натомість вони вважають, що це здебільшого розлад імунної системи мозку.

Імунна система — це сукупність клітин та молекул, які взаємодіють одна з одною для усунення пошкоджень та захисту від чужорідних загарбників, та вона присутня в кожному органі тіла.

Якщо людина спотикається та падає, імунна система відповідає за відновлення пошкоджених тканин. Аналогічно, якщо людина заражається вірусною або бактеріальною інфекцією, імунна система допомагає боротися з цими мікробними загарбниками.

Такі ж процеси відбуваються і в головному мозку. Коли відбувається травма голови, імунна система мозку запускає процес відновлення. Крім того, якщо в мозку є бактерії, імунна система реагує на них, щоб дати відсіч.

Учені кажуть, що бета-амілоїд не є аномальним білком, а являє собою молекулу природного походження, яка є частиною імунної системи мозку та має бути присутня в ній. При травмах мозку або наявності бактерій у мозку бета-амілоїд відіграє важливу роль у комплексній імунній відповіді мозку. Однак саме тут і виникає проблема.

Через разючу схожість між молекулами жиру, що складають мембрани бактерій та клітин мозку, бета-амілоїд не може відрізнити бактерії, що вдерлися, від клітин мозку хазяїна, внаслідок чого він помилково атакує ті самі клітини мозку, які він має захищати.

У результаті відбувається прогресуюча та хронічна втрата функції клітин мозку, яка призводить до недоумства. Це відбувається тому, що наша імунна система не може відрізнити бактерії від клітин мозку.

Тому, якщо розглядати хворобу Альцгеймера як аутоімунне захворювання, за якого імунна система мозку помилково атакує орган, який вона має захищати, стає зрозумілим, що бета-амілоїд робить основний внесок у цю помилкову атаку.

Аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, припускають розвиток хвороби через критичну роль аутоантитіл. Лікування на основі стероїдів може бути ефективним у цих випадках, але за хвороби Альцгеймера воно марне.

Мозок — це унікальний та винятковий орган, який відомий як найскладніша структура у Всесвіті. У новій моделі хвороби Альцгеймера бета-амілоїд служить для підтримки та зміцнення імунної системи, але, на жаль, він також відіграє вирішальну роль в аутоімунному процесі, який, на думку вчених, сприяє розвитку хвороби Альцгеймера.

Хоча ліки, які зазвичай використовують для лікування аутоімунних захворювань, можуть виявитися марними під час лікування хвороби Альцгеймера, дослідники впевнені, що, впливаючи на альтернативні імунорегулювальні шляхи в мозку, вони зможуть знайти нові й ефективні методи лікування цього захворювання.

Поряд з аутоімунною теорією хвороби Альцгеймера з'являється все більше альтернативних теорій. Одна з них припускає, що хвороба пов'язана з порушенням функціонування мітохондрій — крихітних структур у клітинах мозку, що відповідають за виробництво енергії.

Інша гіпотеза передбачає, що хвороба Альцгеймера може бути результатом специфічної інфекції мозку, причому деякі дослідники вказують на бактерії порожнини рота як на можливу причину. Як альтернатива деякі експерти припускають, що хвороба може бути наслідком аномального накопичення металів, таких як цинк, мідь або залізо в мозку.

Відрадно спостерігати за появою нових поглядів на це давнє захворювання. Нині на деменцію страждають понад 50 мільйонів людей у всьому світі, та кожні три секунди діагностується новий випадок захворювання. Люди, які страждають на хворобу Альцгеймера, часто не можуть впізнати своїх близьких, включно з коханою людиною, з якою вони прожили кілька десятиліть.

Хвороба Альцгеймера являє собою кризу громадської охорони здоров'я, що вимагає оригінальних ідей та нових напрямків. Щоб сприяти благополуччю людей, які живуть із деменцією, та їхніх сімей, а також пом'якшити соціально-економічний вплив зростаючих витрат та вимог деменції на й без того напружену систему охорони здоров'я, вченим необхідно краще зрозуміти хворобу Альцгеймера, її етіологію та те, як вони можуть ефективно лікувати й підтримувати людей, які страждають від неї.

Раніше Фокус писав про те, що хвороба Альцгеймера значно молодшає. Вчені розповіли про випадок виникнення деменції у 19-річної молодої людини.