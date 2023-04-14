ВМС США установили камеры на дельфинов и выпустили их в открытое море: вот что из этого получилось (видео)

Полгода исследователи наблюдали за тем, как дельфины охотятся и вступают в схватки с ядовитыми змеями.

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Для нового исследования ученые из ВМС США прикрепили камеры к своим дельфинам, которые обучены распознавать подводные мины и даже защищать некоторые из ядерных запасов Америки, а затем предоставили им полную свободу действий в заливе Сан-Диего на следующие полгода, пишет Science Alert.

В общей сложности в исследовании приняли участие шесть дельфинов-афалинов (Tursiops truncatus) из Национального фонда морских млекопитающих США (NMMF). В результате ученые получили шестимесячную запись, которая раскрывает подробности охотничьих стратегий и коммуникации этих млекопитающих.

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Камеры были расположены на спине или боку дельфинов, что дало исследователям возможность наблюдать за их охотой и взаимодействием от первого лица. Отметим, что эти дельфины не являются дикими, однако исследователи предоставляют им регулярную возможность плавать в открытом океане, а потому ученые полагают, что их поведение мало отличается от диких собратьев.

По слова ветеринара по морским млекопитающим NMMF Сэма Риджуэйя, они с коллегами обнаружили, что во время охоты дельфины постоянно щелкали с интервалом от 20 до 50 миллисекунд. Во время приближения к добыче интервалы между щелчками существенно сокращались, а в конечном итоге превращались в жужжание, а затем в визг. Взаимодействие с рыбой полностью сопровождалось этими звуками до момента, когда добыча оказывалась проглоченной.

Ученые сосчитали, что в общей сложности дельфины поймали более двух сотен различных рыб, а наиболее популярной закуской являлись:

окунь;

горбыль;

палтус;

морская игла;

корюшка.

Однако было в их рационе и нечто экзотическое. Например, исследователи наблюдали, как один из дельфинов поглотил 8 очень ядовитых желтобрюхих морских змей (Hydrophis platurus). Любопытно, что после такой трапезы у млекопитающего не наблюдалось никаких признаков отравления. Исследователи отмечают, что и ранее были свидетельства того, что дикие дельфины играют со змеями, однако это впервые, когда ученые наблюдали, что животные способны ими питаться. Ученые полагают, что интерес к змеям в качестве закуски мог возникнуть у дельфина из-за того, что у него не было опыта кормления группами в дикой природе.

Исследователи получили шестимесячную запись поведения дельфинов Фото: Ridgway et al., PLOS ONE, 2022

Кроме того, ученые обнаружили, что во время охоты дельфины используют слух и зрение. На расстоянии млекопитающие отдают предпочтение эхолокации для поиска рыбы, однако, когда добыча близко — в ход идут эхолокация и зрение. Исследователи также могли наблюдать, как дельфины плавают "вверх ногами" во время охоты, чтобы обеспечить себе лучший угол обзора. К слову, подобное поведение также наблюдалось и у диких млекопитающих.

Ученые также обнаружили, что во время охоты дельфины не бьют свою добычу, а используют всасывание для кормления. Для этого они задействуют мускулы горла, отводят язык в сторону и включают сосательные мышцы. В результате жертва оказывается в ловушке.

Отметим, что ведущий автор исследования Сэм Риджуэй скончался в возрасте 86 лет, незадолго до того, как результаты исследования были опубликованы. Однако коллеги отмечают, что именно его творческий подход к науке позволил им лучше понять поведение, анатомию, здоровье, гидролокаторы и коммуникацию этого вида.

Исследователи также отмечают, что дельфины, обученные ВМФ США, ежедневно работают в открытой воде, а потому фактически могут уплыть, когда того пожелают. Исследователи отмечают, что некоторые животные с возрастом именно так и поступили, однако большинство из них все же остаются преданными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.