ВМС США встановили камери на дельфінів та випустили їх у відкрите море: ось що з цього вийшло (відео)

Півроку дослідники спостерігали за тим, як дельфіни полюють і вступають у сутички з отруйними зміями.

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Для нового дослідження вчені з ВМС США прикріпили камери до своїх дельфінів, які навчені розпізнавати підводні міни й навіть захищати деякі з ядерних запасів Америки, а потім надали їм повну свободу дій у затоці Сан-Дієго на наступні півроку, пише Science Alert.

Загалом у дослідженні взяли участь шість дельфінів-афалінів (Tursiops truncatus) із Національного фонду морських ссавців США (NMMF). Таким чином вчені отримали шестимісячний запис, який розкриває подробиці мисливських стратегій та комунікації цих ссавців.

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Камери були розташовані на спині або боці дельфінів, що дало дослідникам можливість спостерігати за їх полюванням та взаємодією від першої особи. Зазначимо, що ці дельфіни не є дикими, проте дослідники надають їм регулярну можливість плавати у відкритому океані, а тому вчені вважають, що їхня поведінка мало відрізняється від диких побратимів.

За словами ветеринара з морських ссавців NMMF Сема Ріджуейя, вони з колегами виявили, що під час полювання дельфіни постійно клацали з інтервалом від 20 до 50 мілісекунд. Під час наближення до здобичі інтервали між клацаннями суттєво скорочувалися, а зрештою перетворювалися на дзижчання, а потім на вереск. Взаємодія з рибою повністю супроводжувалося цими звуками досі, допоки здобич не була проковтнута.

Вчені порахували, що в цілому дельфіни зловили понад дві сотні різних риб, а найбільш популярною закускою були:

окунь;

горбиль;

палтус;

морська голка;

корюшка.

Однак було в їхньому раціоні й щось екзотичне. Наприклад, дослідники спостерігали, як один із дельфінів проковтнув 8 дуже отруйних жовтобрюхих морських змій (Hydrophis platurus). Цікаво, що після такої трапези у ссавця не спостерігалося жодних ознак отруєння. Дослідники зазначають, що й раніше були свідчення того, що дикі дельфіни грають зі зміями, проте це вперше, коли вчені спостерігали, що тварини здатні ними харчуватися. Вчені вважають, що інтерес до зміїв як закуски міг виникнути у дельфіна через те, що він не мав досвіду годування групами у дикій природі.

Дослідники отримали шестимісячний запис поведінки дельфінів Фото: Ridgway et al., PLOS ONE, 2022

Крім того, вчені виявили, що під час полювання дельфіни використовують слух та зір. На відстані ссавці віддають перевагу ехолокації для пошуку риби, проте, коли здобич близько — у хід йдуть ехолокація та зір. Дослідники також могли спостерігати, як дельфіни плавають "вгору ногами" під час полювання, щоб забезпечити собі найкращий кут огляду. До речі, подібна поведінка також спостерігалася й у диких ссавців.

Вчені також виявили, що під час полювання дельфіни не б'ють свою здобич, а використовують всмоктування для годування. Для цього вони використовують м'язи горла, відводять язик убік і включають смоктальні м'язи. В результаті жертва опиняється у пастці.

Зазначимо, що провідний автор дослідження Сем Ріджуей помер у віці 86 років незадовго до того, як результати дослідження були опубліковані. Однак колеги зазначають, що саме його творчий підхід до науки дозволив їм краще зрозуміти поведінку, анатомію, здоров'я, гідролокатори та комунікацію цього виду.

Дослідники також зазначають, що дельфіни, навчені ВМФ США, щодня працюють у відкритій воді, а тому фактично можуть спливти, коли цього забажають. Дослідники відзначають, що деякі тварини з віком саме так і вчинили, проте більшість із них все ж таки залишаються відданими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.