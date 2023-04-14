Бумажные пакетики – не панацея. Эксперты рассказали, как помочь человеку пережить паническую атаку

Поддержка близкого человека во время панической атаки — непростое испытание. С помощью правильных инструментов и стратегий можно помочь им почувствовать себя более комфортно и расширить свои возможные действия в моменты стресса.

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Паническая атака может быть страшной как для человека, переживающего ее, так и для окружающих. Она может принимать различные формы, от сильной гипервентиляции до едва заметного дискомфорта. Независимо от интенсивности, паническая атака возникает в результате того, что мозг преодолевает страх или стресс без какой-либо явной причины. Симптомы могут включать одышку, головокружение, потливость, покалывание и учащенное сердцебиение, пишет The Cut.

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Для наблюдателя паническая атака может выглядеть настолько устрашающей, как обряд экзорцизма, но это далеко от истины и человек переживающий ее особо раним в этот момент. Поэтому важно понимать, как помочь этому человеку, а для этого необходимо сохранять спокойствие и оказывать поддержку. Специалисты в области психического здоровья советуют делать глубокие вдохи и концентрироваться на физических ощущениях в данный момент, чтобы оставаться сосредоточенным и успокаивать пострадавшего человека.

Также важно не преуменьшать переживания человека и не заставлять его чувствовать себя осужденным или отвергнутым. Вместо этого можно использовать неосуждающие формулировки, например, "Я думаю, у вас паническая атака". Кроме того, важно задавать простые вопросы о том, что нужно человеку, и быть терпеливым к его ответам. Примерами таких вопросов могут служить вопросы о том, хочет ли человек поговорить, хочет ли он уединиться или взять кого-то за руку.

В целом, помощь человеку при панической атаке требует терпения, сочувствия и понимания. Сохраняя спокойствие и оказывая поддержку, мы можем изменить ситуацию и помочь человеку справиться с симптомами, заявляет доктор Лия Катц, психолог, специализирующаяся на проблемах тревожности.

Когда кто-то из близких нам людей переживает паническую атаку, это переживается нами по-другому, ведь близкая связь с человеком может накладывать слишком сильное чувство ответственности и беспомощности, но важно проявлять меру во всем, особенно в такие моменты. По словам доктора Катц, физическое утешение может быть полезным, но важно быть мягким и не применять силу. Например, вы можете принести им одеяло, чашку воды или даже предложить принять теплый душ. Различные ощущения, даже такие как, например, держание кубика льда, также могут успокоить и вернуть их в свое тело.

Хотя дыхание в бумажный пакет является распространенным методом остановки гипервентиляции, для некоторых людей он может быть опасен. Поэтому лучше избегать его применения, если только они сами об этом не попросят. Стоит отметить, что панические атаки не опасны и обычно не требуют неотложной медицинской помощи. Однако люди могут принять их за сердечный приступ и обратиться за ней. Если есть сомнения, то нет ничего плохого в том, чтобы перестраховаться, но обычно в этом нет необходимости.

После того как приступ паники пройдет, человек может почувствовать себя истощенным и захотеть отдохнуть. В этом случае могут помочь жидкости и электролиты, но следует избегать употребления алкоголя или других веществ. Доктор Катц предупреждает, что обращение к веществам может вызвать зависимость и усилить поведение бегства. Поведение бегства относится к действиям или поведению, которые человек совершает, чтобы избежать ситуации, вызывающей дискомфорт или тревогу, или уйти от нее. Поэтому очень важно выявить и устранить данное поведение, путем выбора более здоровых стратегий преодоления трудностей. Важно спросить человека, что ему нужно, будь то пространство, компания или просмотр сериала с заказанной пиццей в компании.

В зависимости от ваших отношений с человеком, может быть полезно проследить за ним в долгосрочной перспективе и поговорить о том, что произошло. Проверка и вопрос о том, как у них дела, помогут им почувствовать поддержку. Это также возможность сказать: "Может быть, в следующий раз я смогу сделать для тебя что-то другое?". Даже если они не смогут ответить, осознание того, что кому-то небезразлично, что он спрашивает, может утешить их.

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