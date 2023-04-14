Паперові пакетики - не панацея. Експерти розповіли, як допомогти людині пережити панічну атаку

Підтримка близької людини під час панічної атаки — непросте випробування. За допомогою правильних інструментів і стратегій можна допомогти їм відчути себе більш комфортно і розширити свої можливі дії в моменти стресу.

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Панічна атака може бути страшною як для людини, яка її переживає, так і для оточуючих. Вона може набувати різних форм, від сильної гіпервентиляції до ледь помітного дискомфорту. Незалежно від інтенсивності, панічна атака виникає внаслідок того, що мозок долає страх або стрес без будь-якої явної причини. Симптоми можуть включати задишку, запаморочення, пітливість, поколювання і прискорене серцебиття, пише The Cut.

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Для спостерігача панічна атака може виглядати настільки страхітливою, як обряд екзорцизму, але це далеко від істини, і людина, яка переживає її, особливо ранима в цей момент. Тому важливо розуміти, як допомогти цій людині, а для цього необхідно зберігати спокій і надавати підтримку. Фахівці в галузі психічного здоров'я радять робити глибокі вдихи і концентруватися на фізичних відчуттях у цей момент, щоб залишатися зосередженим і заспокоювати постраждалу людину.

Також важливо не применшувати переживання людини і не змушувати її почуватися засудженою або відкинутою. Замість цього можна використовувати формулювання без осуду, наприклад, "Я думаю, у вас панічна атака". Крім того, важливо ставити прості запитання про те, що потрібно людині, і бути терплячим до її відповідей. Прикладами таких запитань можуть бути запитання про те, чи хоче людина поговорити, чи хоче вона усамітнитися або взяти когось за руку.

Загалом, допомога людині під час панічної атаки вимагає терпіння, співчуття і розуміння. Зберігаючи спокій і надаючи підтримку, ми можемо змінити ситуацію і допомогти людині впоратися з симптомами, заявляє доктор Лія Катц, психологиня, що спеціалізується на проблемах тривожності.

Коли хтось із близьких нам людей переживає панічну атаку, ми переживаємо це по-іншому, адже близький зв'язок із людиною може накладати занадто сильне почуття відповідальності та безпорадності, але важливо проявляти міру в усьому, особливо в такі моменти. За словами доктора Катц, фізична розрада може бути корисною, але важливо бути м'яким і не застосовувати силу. Наприклад, ви можете принести їм ковдру, чашку води або навіть запропонувати прийняти теплий душ. Різні відчуття, навіть такі як, наприклад, тримання кубика льоду, також можуть заспокоїти і повернути їх у своє тіло.

Хоча дихання в паперовий пакет є поширеним методом зупинки гіпервентиляції, для деяких людей він може бути небезпечним. Тому краще уникати його застосування, якщо тільки вони самі про це не попросять. Варто зазначити, що панічні атаки не є небезпечними і зазвичай не потребують невідкладної медичної допомоги. Однак люди можуть прийняти їх за серцевий напад і звернутися по неї. Якщо є сумніви, то немає нічого поганого в тому, щоб перестрахуватися, але зазвичай у цьому немає потреби.

Після того як напад паніки мине, людина може відчути себе виснаженою і захотіти відпочити. У цьому випадку можуть допомогти рідини та електроліти, але слід уникати вживання алкоголю або інших речовин. Доктор Катц попереджає, що звернення до речовин може викликати залежність і посилити поведінку втечі. Поведінка втечі відноситься до дій або поведінки, які людина вчиняє, щоб уникнути ситуації, що спричиняє дискомфорт або тривогу, або піти від неї. Тому дуже важливо виявити й усунути цю поведінку, шляхом вибору більш здорових стратегій подолання труднощів. Важливо запитати людину, що їй потрібно, чи то простір, чи то компанія, чи то перегляд серіалу із замовленою піцою в компанії.

Залежно від ваших стосунків із людиною, може бути корисно простежити за нею в довгостроковій перспективі і поговорити про те, що сталося. Перевірка і запитання про те, як у них справи, допоможуть їм відчути підтримку. Це також можливість сказати: "Можливо, наступного разу я зможу зробити для тебе щось інше?". Навіть якщо вони не зможуть відповісти, усвідомлення того, що комусь небайдуже, що він запитує, може втішити їх.

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