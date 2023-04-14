"Это нереально": инженеры Boeing побили мировой рекорд с помощью бумажного самолета (фото)

Создатели проекта отмечают, что на разработку ушло около 500 часов и акцент сделан на минимальном сопротивлении ветра. Более того, они убеждены, что этот успех в ближайшие годы будет невозможно превзойти.

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Бумажный самолет, который был разработан инженерами компании Boeing начал бить мировые рекорды по дальности полета. Об этом сообщает издание CNN в пятницу, 14 апреля.

Проект трех аэрокосмических инженеров всемирно известной компании пролетел 88 метров, что практически равняется длине поля для американского футбола.

"Это действительно прославило нас и это настоящий момент гордости для семьи и друзей. Это хорошая связь с аэрокосмической промышленностью и мышлением по принципу проектирования и создания прототипов", — заявил системный инженер Boeing Диллон Рубл.

Участие в создании бумажного самолета также принимал инженер по прочности Гаррет Дженсен и аэрокосмический инженер Натаниэль Эриксон. Они потратили на свой проект около 500 часов времени и окончательный экземпляр был представлен 2 декабря прошлого года.

"Мы надеемся, что этот рекорд продержится довольно долго — 88 метров — это нереально. Это на 4,2-4,6 метра больше самого дальнего броска, который мы когда-либо делали. Потребовалось много планирования и много навыков, чтобы побить предыдущий рекорд", — рассказывает Гаррет Дженсен.

Инженеры Boeing побили мировой рекорд Фото: CNN Инженеры Boeing побили мировой рекорд Фото: CNN

Предыдущий рекорд был поставлен троицей из Южной Кореи. В апреле 2022 года их бумажный самолет пролетел 77 метров — на 11 метров меньше, нежели американский проект. До этого подобного успеха никто не мог добиться на протяжении последних десяти лет.

В чем особенность бумажного самолета сотрудников Boeing?

Акцент в проекте был сделан на скорости и минимальном сопротивлении. Подобная конструкция помогла ему пролететь как можно дальше за короткий промежуток времени. Свое вдохновение они черпали из гиперзвуковых летательных аппаратов по типу NASA X-43A.

"Натуральные и бумажные самолеты сильно различаются по своей сложности, но оба работают на одних и тех же фундаментальных принципах. Некоторые из методологий проектирования могут быть применены к обоим. Одним из таких методов был наш процесс проектирования, путем проб и ошибок". — рассказывает Диллон Рубл.

Отдельного внимания требовала техника броска и самый оптимальный угол, по словам инженеров, был около 40 градусов от земли. После этого нужно сильно замахнуться и бросить его. Потребовалось много времени для того, чтобы найти правильную методику.

Во время своего рекордного перелета самолет находился в воздухе примерно шесть секунд. Рекорд Гиннесса по продолжительности полета в настоящее время составляет 29,2 секунды.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что женщина провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров, установив мировой рекорд. Беатрис Фламини приняла участие в проекте "Пещера времени" и не общалась с людьми на протяжении полутора лет. За ее физическим и психологическим здоровьем постоянно следила команда ученых.