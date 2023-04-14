"Це нереально": інженери Boeing побили світовий рекорд за допомогою паперового літака (фото)

Автори проєкту зазначають, що на розробку пішло близько 500 годин і акцент зроблений на мінімальному опорі вітру. Крім того, вони переконані, що цей успіх найближчими роками неможливо перевершити.

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Паперовий літак, розроблений інженерами компанії Boeing, почав бити світові рекорди за дальністю польоту. Про це повідомляє видання CNN у п'ятницю, 14 квітня.

Проєкт трьох аерокосмічних інженерів всесвітньо відомої компанії пролетів 88 метрів, що практично дорівнює довжині поля для американського футболу.

"Це справді прославило нас, і це зараз момент гордості для сім'ї та друзів. Це гарний зв'язок із аерокосмічною промисловістю й мисленням за принципом проєктування та створення прототипів", — заявив системний інженер Boeing Діллон Рубл.

Участь у створенні паперового літака також брав інженер Гаррет Дженсен і аерокосмічний інженер Натаніель Еріксон. Вони витратили на свій проєкт близько 500 годин, і остаточний екземпляр був представлений 2 грудня минулого року.

"Ми сподіваємося, що цей рекорд протримається досить довго — 88 метрів — це нереально. Це на 4,2-4,6 метра більше за найдальший кидок, який ми коли-небудь робили. Потрібно було багато планування та багато навичок, щоб побити попередній рекорд", — розповідає Гаррет Дженсен.

Інженери Boeing побили світовий рекорд Фото: CNN Інженери Boeing побили світовий рекорд Фото: CNN

Попередній рекорд поставили жителi Південної Кореї. У квітні 2022 року їхній паперовий літак пролетів 77 метрів — на 11 метрів менше, ніж американський проєкт. До цього подібного успіху ніхто не міг досягти протягом останніх десяти років.

У чому особливість паперового літака співробітників Boeing?

Акцент у проєкті було зроблено на швидкості й мінімальному опорі. Подібна конструкція допомогла йому пролетіти якнайдалі за короткий проміжок часу. Своє натхнення вони черпали з гіперзвукових літальних апаратів типу NASA X-43A.

"Натуральні та паперові літаки сильно різняться за своєю складністю, але обидва працюють на тих самих фундаментальних принципах. Деякі з методологій проєктування можуть бути застосовані до обох. Одним із таких методів був наш процес проєктування, шляхом проб і помилок", — розповідає Діллон Рубл.

Окремої уваги вимагала техніка кидка та найоптимальніший кут, за словами інженерів, був близько 40 градусів від землі. Після цього потрібно сильно замахнутися та кинути його. Потрібно було багато часу для того, щоб знайти правильну методику.

Під час свого рекордного перельоту літак перебував у повітрі приблизно шість секунд. Рекорд Гіннесса за тривалістю польоту зараз становить 29,2 секунди.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що жінка провела 500 днів у печері на глибині 70 метрів, встановивши світовий рекорд. Беатріс Фламіні взяла участь у проєкті "Печера часу" та не спілкувалася з людьми протягом півтора року. За її фізичним та психологічним здоров'ям постійно стежила команда вчених.