Проблеск надежды. Найдена связь между тяжело излечимым женским заболеванием и иммунитетом

Последние исследования показали, что воспаление и дисфункция иммунной системы могут играть ключевую роль в развитии эндометриоза, что потенциально открывает новые пути для лечения и возможного излечения.

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Эндометриоз – это боль в матке, которой страдают 10 процентов женщин во всем мире. Симптомы могут быть очень изнурительными, включая хроническую боль, усталость и ужасный дискомфорт во время секса. Но согласно подсчетам большинство женщин, в среднем, ждут диагноза 7,5 лет. Это очень долгое время, чтобы страдать без лечения – и даже может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как повреждение органов и бесплодие, пишет Science Alert.

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Сложность эндометриоза отчасти объясняет отсутствие лечения. Это коварное заболевание поражает множество различных частей тела, и исследователи до сих пор пытаются разгадать все его причины.

Недавно исследования показали связь между эндометриозом и иммунной системой. Воспаление – ключевой игрок в иммунной системе, и было замечено, что у больных эндометриозом повышен уровень воспаления (в частности, цитокинов).

У людей с эндометриозом также наблюдаются проблемы с естественными клетками-киллерами – типом иммунных клеток, которые помогают бороться с вирусами и опухолями. Кроме того, слизистая оболочка матки больных эндометриозом вырабатывает избыточное количество хемокинов, которые могут еще больше усилить воспаление.

Пока неясно, является ли дисфункция иммунной системы причиной эндометриоза или симптомом заболевания. Но одно можно сказать точно – люди с эндометриозом чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, ревматоидный артрит и воспалительные заболевания кишечника.

И на этом плохие новости не заканчиваются, ведь женщины с эндометриозом также подвержены более высокому риску возникновения тяжелых симптомов во время инфекций – таких как пандемия COVID-19, с которой мы сталкиваемся в настоящее время. Исследования показали, что у больных эндометриозом, заразившихся COVID-19, чаще наблюдаются тяжелые симптомы.

Эта болезнь отчаянно нуждается в дополнительном финансировании и исследованиях, чтобы помочь миллионам женщин, страдающих от нее. Поняв связь между эндометриозом и иммунной системой, мы сможем разработать более эффективные методы лечения, а может быть, даже найти лекарство. Пришло время сделать исследования эндометриоза приоритетными и оказать этим женщинам поддержку, которой они заслуживают.

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