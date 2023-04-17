Проблиск надії. Знайдено зв'язок між важко виліковним жіночим захворюванням та імунітетом

Останні дослідження показали, що запалення і дисфункція імунної системи можуть відігравати ключову роль у розвитку ендометріозу, що потенційно відкриває нові шляхи для лікування і можливого лікування.

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Ендометріоз — це біль у матці, на який страждають 10 відсотків жінок у всьому світі. Симптоми можуть бути дуже виснажливими, включно хронічний біль, втому і жахливий дискомфорт під час сексу. Але згідно з підрахунками більшість жінок, у середньому, чекають на діагноз 7,5 років. Це дуже довгий час, щоб страждати без лікування — і навіть може призвести до більш серйозних проблем зі здоров'ям, таких як ушкодження органів і безпліддя, пише Science Alert.

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Складність ендометріозу частково пояснює відсутність лікування. Це підступне захворювання вражає безліч різних частин тіла, і дослідники досі намагаються розгадати всі його причини.

Нещодавно дослідження показали зв'язок між ендометріозом та імунною системою. Запалення — ключовий гравець в імунній системі, і було помічено, що у хворих на ендометріоз підвищений рівень запалення (зокрема, цитокінів).

У людей з ендометріозом також спостерігаються проблеми з природними клітинами-кілерами — типом імунних клітин, які допомагають боротися з вірусами і пухлинами. Крім того, слизова оболонка матки хворих на ендометріоз виробляє надмірну кількість хемокінів, які можуть ще більше посилити запалення.

Поки що незрозуміло, чи є дисфункція імунної системи причиною ендометріозу, чи симптомом захворювання. Але одне можна сказати точно — люди з ендометріозом частіше страждають на аутоімунні захворювання, такі як вовчак, ревматоїдний артрит і запальні захворювання кишківника.

І на цьому погані новини не закінчуються, адже жінки з ендометріозом також піддаються вищому ризику виникнення важких симптомів під час інфекцій — таких як пандемія COVID-19, з якою ми стикаємося нині. Дослідження показали, що у хворих на ендометріоз, які заразилися COVID-19, частіше спостерігаються важкі симптоми.

Ця хвороба відчайдушно потребує додаткового фінансування та досліджень, щоб допомогти мільйонам жінок, які страждають від неї. Зрозумівши зв'язок між ендометріозом та імунною системою, ми зможемо розробити ефективніші методи лікування, а можливо, навіть знайти ліки. Настав час зробити дослідження ендометріозу пріоритетними і надати цим жінкам підтримку, на яку вони заслуговують.

Раніше Фокус писав про ризики раку при прийомі гормональних контрацептивів. Однак експерти вважають, що користь від прийому цих контрацептивів все ж може переважувати ризики, пов'язані з їхнім прийомом.