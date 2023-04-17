Кость Земли. Древняя "капсула времени" рассказала о том, как возникла жизнь на планете

Кристалл циркона возрастом около 4,4 миллиарда лет дает исследователям небольшие подсказки о том, как на нашей планете возникла жизнь.

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Известно, что цирконы являются одними из древнейших материалов на Земле, которые формируются в виде минералов в определенных магмах по мере их охлаждения. Эти кристаллы чрезвычайно крепкие и способны выживать миллиарды лет, даже подвергаясь сильному нагреву или давлению, что делает их, по сути, идеальными "капсулами времени" из ранней истории нашей планеты, пишет IFLScience.

Кристалл циркона был найден в начале 2000-х в Западной Австралии на удаленном выступе горной породы под названием Джек Хиллз, в честь которой позже он и был назван. В 2014 году ученые закончили исследования циркона и пришли к выводу, что он датируется 4,39 миллиарда лет, что сделало его самым древним геологическим материалом, когда-либо найденным на планете.

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Исследователи также считают, что кристалл Джек Хиллз является самым ранним подтвержденным фрагментом коры Земли, а значит он может дать ученым некоторые подсказки о том, как на нашей планете зародилась жизнь. Отметим, что кристалл Джек Хилл абсолютно крошечный, его едва ли можно было бы рассмотреть невооруженным глазом, однако он имеет огромное значение для науки, а также нашего понимания истории нашей планете и жизни на Земле.

Ученые отмечают, что крошечный камень является чрезвычайно важным кусочком пазла, так как он был образован всего 160 миллионов лет после образования нашей Солнечной системы. То есть, он был создан всего через десятки миллионов лет после столкновения ранней протоземли с гигантским объектом размером с Марс. В процессе этого столкновения была создана наша Луна, а Земля превратилась в светящийся красный шар расплавленной породы.

Шкала времени показывает, насколько рано этот циркон образовался в истории Земли Фото: Andree Valley

Теперь этот крохотный кусочек циркона является доказательством того, что наша планета вовсе не долго оставалась "огненной адской дырой". Если циркон появился около 4,4 миллиарда лет назад, это значит, что к тому времени наша планета уже должна была остыть и застыть, образовав земную кору.

Исследователи полагают, что эта древняя порода является доказательством того, что около 4,3 миллиарда лет назад на нашей планете уже появилась жидкая водная среда, а вскоре после этого, возможно, на Земле возникла и жизнь.

По словам геохимика из Университета Висконсин-Мэдисон, профессора Джона Вэлли, этот крохотный кристалл является доказательством того, как наша планета остыла и стала пригодной для жизни. Более того, эта крохотная "капсула времени" также может помочь понять, как будут формироваться другие обитаемые планеты.

Ранее Фокус писал о том, как менялась поверхность планеты за последние 100 млн лет.