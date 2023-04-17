Кістка Землі. Стародавня "капсула часу" розповіла про те, як виникло життя на планеті

Кристал циркону віком близько 4,4 мільярда років дає дослідникам невеликі підказки про те, як на нашій планеті виникло життя.

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Відомо, що циркони є одними з найдавніших матеріалів на Землі, які формуються у вигляді мінералів у певних магмах у міру їхнього охолодження. Ці кристали надзвичайно міцні й здатні виживати мільярди років, навіть піддаючись сильному нагріванню або тиску, що робить їх, по суті, ідеальними "капсулами часу" з ранньої історії нашої планети, пише IFLScience.

Кристал циркону було знайдено на початку 2000-х у Західній Австралії на віддаленому виступі гірської породи під назвою Джек Хіллз, на честь якої пізніше його назвали. У 2014 році вчені закінчили дослідження циркону і дійшли висновку, що він датується 4,39 мільярда років, що зробило його найдавнішим геологічним матеріалом, який коли-небудь було знайдено на планеті.

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Дослідники також вважають, що кристал Джек Хіллз є раннім підтвердженим фрагментом кори Землі, а значить він може дати вченим деякі підказки про те, як на нашій планеті зародилося життя. Зазначимо, що кристал Джек Хіллз абсолютно крихітний, його навряд чи можна було б роздивитися неозброєним оком, проте він має величезне значення для науки, а також нашого розуміння історії нашої планети та життя на Землі.

Вчені зазначають, що крихітний камінь є надзвичайно важливим шматочком пазлу, оскільки він був утворений лише 160 мільйонів років після утворення нашої Сонячної системи. Тобто, він був створений через десятки мільйонів років після зіткнення ранньої протоземлі з гігантським об'єктом розміром з Марс. У процесі цього зіткнення був створений наш Місяць, а Земля перетворилася на червону кулю розплавленої породи, що світиться.

Шкала часу показує, наскільки рано цей циркон утворився в історії Землі Фото: Andree Valley

Тепер цей крихітний шматочок циркону є доказом того, що наша планета зовсім недовго залишалася "вогненною пекельною дірою". Якщо циркон з'явився близько 4,4 мільярда років тому, це означає, що на той час наша планета вже мала охолонути й застигнути, утворивши земну кору.

Дослідники вважають, що ця давня порода є доказом того, що близько 4,3 мільярда років тому на нашій планеті вже з'явилося рідке водне середовище, а незабаром після цього, можливо, на Землі виникло життя.

За словами геохіміка з Університету Вісконсін-Медісон, професора Джона Веллі, цей крихітний кристал є доказом того, як наша планета захолола і стала придатною для життя. Понад те, ця крихітна "капсула часу" також може допомогти зрозуміти, як формуватимуться інші населені планети.

Раніше Фокус писав про те, як змінювалася поверхня планети за останні 100 млн років.