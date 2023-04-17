Ученые открыли первый за 44 года уникальный изотоп урана: он может исчезать за 40 минут

Ученые создали ранее неизвестный изотоп урана — уран-241. Это первый с 1979 года изотоп урана, который очень богат нейтронами.

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Японские ученые смогли создать абсолютно новый изотоп урана, который "живет" всего 40 минут прежде чем начинается период его полураспада. К тому же это первый очень богатый нейтронами изотоп урана, который был открыт за последние 44 года, пишет Live Science.

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Японские физики на ускорителе частиц, расположенном в Институте физико-химических исследований RIKEN создали новый изотоп урана – уран-241. Для этого они использовали известные изотопы уран-238 платина-198. Ученые признают, что у этого изотопа не так много полезных практических или научных применений, поскольку этот изотоп можно создать только в очень небольших количествах.

Тем не менее, изотоп уран-241 имеет 92 протона, как и все изотопы урана, но также он имеет 149 нейтронов. Таким образом данный изотоп является первым с 1979 года новым изотопом радиоактивного элемента, который настолько богат нейтронами.

Атомы урана всегда содержат одинаковое количество протонов, но разные изотопы могут иметь разное количество нейтронов. То есть, чтобы назвать изотоп очень богатым нейтронами, он должен иметь больше нейтронов, чем обычно имеет атом урана. Уран принадлежит к группе радиоактивных химических элементов, которые называются актиноидами и количество протонов в их ядрах составляет от 89 до 103.

Пример нитрата урана под названием уранил с некоторым количеством урановой руды Фото: Live Science

Изотопы химических элементов, то есть их разные версии, могут быть стабильными (они сохраняют свою конфигурацию) или нестабильными (они распадаются на другие элементы). Скорость распада изотопа измеряется периодом его полураспада, то есть это время, которое нужно половине вещества для распада на другие элементы.

По словам японских физиков, они еще точно не определили период полураспада урана-241, но по оценкам он составляет всего 40 минут. А это очень короткий период. Например, изотоп углерода, углерод-14, имеет период полураспада в 5730 лет. В то же время период полураспада изотопа технеция-99m составляет 6 часов. Но самый короткий период полураспада принадлежит изотопу водорода, водороду-7. Он составляет всего 23×10 в минус 24 степени секунды.

Фокус уже писал о том, что в ходе недавнего эксперимента ученые доказали, что свет может проходить сквозь бреши во времени.

Ранее Фокус писал о том, что в Большом адронном коллайдере ученые поймали призрачную частицу — они впервые увидели нейтрино. Поймать нейтрино удалось с помощью детектора FASERnu, который был установлен на БАК.