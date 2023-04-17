Древний подводный кошмар: ученые определили настоящие размеры "огромного плавающего рта"

Новое исследование показало, что предыдущие оценки размеров вида Dunkleosteus, вероятно, были ошибочными. На самом деле, скорее всего эти древние рыбы имели более короткое тело по сравнению с их зияющей пастью.

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Как же ученые пытались заполнить пробелы и оценить размеры этих доисторических существ? Один из методов заключается в том, чтобы посмотреть на размер рта и челюстей и на основании этого сделать вывод о размере остального тела. Но новый анализ предыдущих исследований показывает, что этот подход может быть не таким уж надежным.

Рассел Энгельман, аспирант палеонтологического факультета Западного резервного университета Кейза в Огайо, внимательно изучил данные четырех ископаемых рыб рода Dunkleosteus и сотен видов живых рыб. Он обнаружил, что предыдущие оценки размеров этой рыбы — от 5 до 10 метров, были, вероятно, слишком высокими.

Согласно исследованиям Энгельмана, если бы Dunkleosteus действительно была такой большой, его тело было бы необычайно вытянутым по сравнению с головой. Это затруднило бы нормальное дыхание рыбы, так как ее жабры были бы слишком малы. Исходя из анализа Энгельмана, более вероятно, что у этих доисторических рыб было более короткое тело по сравнению с их массивными челюстями.

Энгельман рискнул предположить внешний вид этого странного подводного обитателя, заявив, что Dunkleosteus был скорее похож на смесь различных рыб, включая акулу, групера, рыбу-гадюку, тунца и пираибу. Другими словами, она не была похожа ни на одну из современных рыб, представляя собой нечто невиданное.

Так какого же размера были эти существа? Согласно недавно разработанному Энгельманом методу оценки размеров тела, самый крупный представитель Dunkleosteus достигал в длину около 4 метров. Это все еще довольно большой размер, но не такой огромный, как считалось ранее.

Понимание размеров этих древних рыб важно для понимания того, какой была жизнь миллионы лет назад. Размер рыбы может влиять на все – от среды ее обитания, эволюции до других рыб, которыми она питается. По оценкам Энгельмана, взрослая особь Dunkleosteus могла откусить 22,9 килограмма плоти за один укус – довольно впечатляющий и устрашающий подвиг для рыбы, которая вымерла сотни миллионов лет назад.

В заключение можно сказать, что доисторический Dunkleosteus был не так велик, как мы думали, но все же достаточно велик, чтобы вызывать у нас кошмары о том, что нас могут просто раскусить пополам. Теперь, когда вы будете плавать в океане и увидите акулу, попробуйте укротить панику мыслью, что могло быть и хуже… Это могла быть кошмарная смесь акулы, групера, рыбы-гадюки, тунца и пираибы с громадной челюстью.

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