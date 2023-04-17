Стародавній підводний кошмар: учені визначили справжні розміри "величезного плаваючого рота"

Нове дослідження показало, що попередні оцінки розмірів виду Dunkleosteus, ймовірно, були помилковими. Насправді, найімовірніше, ці стародавні риби мали коротше тіло порівняно з їхньою зяючою пащею.

Related video

Дуже важко судити про розміри чогось, що вимерло сотні мільйонів років тому, ґрунтуючись лише на кількох фрагментах захисту істоти, які випадково вціліли? Саме з такою проблемою зіткнулися дослідники, які вивчають стародавніх броньованих риб пізнього девонського періоду, що тривав приблизно 382-358 мільйонів років тому. Це схоже на спробу зібрати головоломку, коли у вас є тільки кілька розрізнених шматочків — а в даному випадку єдині збережені частини — це броньовані пластини навколо голови, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Як же вчені намагалися заповнити прогалини та оцінити розміри цих доісторичних істот? Один із методів полягає в тому, щоб подивитися на розмір рота і щелеп і на підставі цього зробити висновок про розмір решти тіла. Але новий аналіз попередніх досліджень показує, що цей підхід може бути не таким уже й надійним.

Рассел Енгельман, аспірант палеонтологічного факультету Західного резервного університету Кейза в Огайо, уважно вивчив дані чотирьох викопних риб роду Dunkleosteus і сотень видів живих риб. Він виявив, що попередні оцінки розмірів цієї риби — від 5 до 10 метрів, були, ймовірно, занадто високими.

Згідно з дослідженнями Енгельмана, якби Dunkleosteus дійсно була такою великою, її тіло було б надзвичайно витягнутим порівняно з головою. Це ускладнило б нормальне дихання риби, оскільки її зябра були б занадто малі. Виходячи з аналізу Енгельмана, вірогідніше, що у цих доісторичних риб було коротше тіло порівняно з їхніми масивними щелепами.

Енгельман ризикнув припустити зовнішній вигляд цього дивного підводного мешканця, заявивши, що Dunkleosteus був скоріше схожий на суміш різних риб, включно з акулою, групером, рибою-гадюкою, тунцем і піраїбою. Інакше кажучи, вона не була схожа на жодну із сучасних риб, являючи собою щось небачене.

Так якого ж розміру були ці істоти? Згідно з нещодавно розробленим Енгельманом методом оцінки розмірів тіла, найбільший представник Dunkleosteus досягав у довжину близько 4 метрів. Це все ще досить великий розмір, але не такий величезний, як вважалося раніше.

Розуміння розмірів цих древніх риб важливе для розуміння того, яким було життя мільйони років тому. Розмір риби може впливати на все — від середовища її проживання, еволюції до інших риб, якими вона харчується. За оцінками Енгельмана, доросла особина Dunkleosteus могла відкусити 22,9 кілограма плоті за один укус — доволі вражаючий і страхітливий подвиг для риби, яка вимерла сотні мільйонів років тому.

На закінчення можна сказати, що доісторичний Dunkleosteus був не такий великий, як ми думали, але все ж досить великий, щоб викликати в нас кошмари про те, що нас можуть просто розкусити навпіл. Тепер, коли ви плаватимете в океані й побачите акулу, спробуйте приборкати паніку думкою, що могло бути й гірше… Це могла бути жахлива суміш акули, групера, риби-гадюки, тунця й піраїби з величезною щелепою.

Раніше Фокус писав про найдавніший знайдений мозок хребетної тварини. Вчений був здивований, виявивши дуже деталізовану скам'янілість мозку риби часів палеозою, коли тестував апаратуру для ширшого проєкту.