Битва за мусорный континент. Тихоокеанское мусорное пятно кишит жизнью, и она соперничает с морской

Результаты исследования свидетельствуют о том, что здесь поселились такие виды, которых ученые не ожидали увидеть так далеко от берега.

Related video

Большое тихоокеанское мусорное пятно представляет собой огромный дрейфующий остров, состоящий из антропогенных отходов. Ежегодно исследователи отслеживают его размеры, следят за передвижениями и ищут различные способы избавиться от него. Однако новая находка поставила ученых в тупик, пишет Futurism.

В новом исследовании ученые из Национального института продовольствия и сельского хозяйства изучили образцы, собранные с "мусорного континента" в период с ноября 2018 по январь 2019 года, и обнаружили, что плавучий мусорный остров буквально кипит жизнью.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Более того, ученые полагают, что в данный момент буквально происходит битва за "мусорный континент", где прибрежные виды, которых обнаружили ученые, сражаются за территорию с видами открытого моря.

В общей сложности исследователи изучили около 100 кусочков нанопластика, собранных с Большого тихоокеанского мусорного пятна. К своему удивлению ученые обнаружили на кусочках пластика около пяти сотен различных морских беспозвоночных океанов, которые относятся почти к полусотне разных видов. Однако и это еще не все.

Ученые обнаружили, что около 80% колонии, захватившей "мусорный континент" представляют собой анемоны, живущие, как правило, в прибрежных водах. Это поразительно, учитывая, что Большое тихоокеанское мусорное пятно дрейфует в тысячах километров от ближайшего берега.

По словам ведущего автора исследования Линдси Харам, они с коллегами были весьма удивлены, изучив образцы. Было крайне странно увидеть здесь прибрежные виды, которые, казалось, процветали на "мусорном континенте" и встречались на 70% образцов.

Исследователи также обнаружили, что прибрежные виды, основавшие колонию на мусорном пятне, похоже, сражаются за территорию с видами открытого океана. Ученые обнаружили, что между двумя сообществами происходит хищничество, в котором, видимо, побеждают прибрежные анемоны.

Впрочем, каким бы увлекательным не было это открытие ученые также отмечают, что оно оставляет больше вопросов, чем ответов. Потребуется больше исследований, чтобы ученые смогли понять каким образом прибрежные виды оказались на "мусорном континенте" и как они взаимодействуют с отходами.

Ранее Фокус писал о гигантском "пластиковом пятне" в Тихом океане: ученые выяснили, кому принадлежит мусор.