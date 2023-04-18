Битва за сміттєвий континент. Тихоокеанська сміттєва пляма кишить життям, і воно змагається з морським

Результати дослідження свідчать, що тут оселилися види, яких вчені не очікували побачити так далеко від берега.

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Велика тихоокеанська сміттєва пляма є величезним островом, що дрейфує і складається з антропогенних відходів. Щороку дослідники відстежують його розміри, стежать за пересуваннями й шукають способи позбутися його. Однак нова знахідка поставила вчених у безвихідь, пише Futurism.

У новому дослідженні вчені з Національного інституту продовольства та сільського господарства вивчили зразки, зібрані зі "сміттєвого континенту" в період з листопада 2018 по січень 2019 року, і виявили, що плавучий сміттєвий острів буквально вирує життям.

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До того ж вчені вважають, що зараз буквально відбувається битва за "сміттєвий континент", де прибережні види, яких виявили вчені, борються за територію з видами відкритого моря.

Загалом дослідники вивчили близько 100 шматочків нанопластику, зібраних з Великої тихоокеанської сміттєвої плями. На подив вчені виявили на шматочках пластику близько п'яти сотень різних морських безхребетних, що живуть в океані й відносяться майже до півсотні різних видів. Однак це ще не все.

Вчені виявили, що близько 80% колонії, що захопила "сміттєвий континент", являють собою анемони, що живуть, як правило, у прибережних водах. Це вражає, враховуючи, що Велика тихоокеанська сміттєва пляма дрейфує за тисячі кілометрів від найближчого берега.

За словами провідної авторки дослідження Ліндсі Харам, вони з колегами були здивовані, вивчивши зразки. Було дуже дивно побачити тут прибережні види, які, здавалося, процвітали на "сміттєвому континенті" і зустрічалися на 70% зразків.

Дослідники також виявили, що прибережні види, що заснували колонію на плямі сміття, схоже, борються за територію з видами відкритого океану. Вчені вважають, що між двома спільнотами відбувається хижацтво, в якому, схоже, перемагають прибережні анемони.

Втім, яким би захопливим не було це відкриття, вчені також зазначають, що воно залишає більше питань, ніж відповідей. Знадобиться більше досліджень, щоб вчені змогли зрозуміти як прибережні види опинилися на "сміттєвому континенті" і як вони взаємодіють з відходами.

Раніше Фокус писав про гігантську "пластикову пляму" в Тихому океані: вчені з'ясували, кому належить сміття.