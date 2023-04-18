Восстановление пройдет лучше. Ученые утверждают, что язык влияет на выздоровление после инсульта

Результаты предыдущих исследований показывают, что родной язык оказывает влияние на развитие мозга. Но это та область изучений, которая требует большого количества проверок.

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Ученые провели исследование, результаты которого показали, что англоязычные и двуязычные мексиканские американцы лучше восстанавливаются после инсульта, чем их сверстники, говорящие только на испанском. Пока неясно, показывают ли полученные данные изменения, которые язык вносит в работу мозга, или это имеет другое отличие у испытуемых, пишет IFLScience.

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Месяц назад исследователи опубликовали самое мощное доказательство влияния родного языка на развитие мозга. Сравнение носителей немецкого и арабского языков показало, что у носителей арабского языка связь между двумя полушариями более тесная. В то же время у тех, кто разговаривает на немецком, очевидно, есть более развитые языковые сети в левом полушарии. Эти отличия показывают контраст в нагрузках, которые оба языка ставят перед мозгом.

Исследования показали, что последствия инсульта хуже для мексиканских американцев, чем для неиспаноязычных американцев. Этому существует немало теорий и объяснений, начиная от генетических факторов и заканчивая неравным медицинским лечением.

Доктор Льюис Моргенштерн из Университета Мичигана в Анн-Арборе попытался проверить, является ли язык фактором, способствующим этому.

Вместе со своей командой они изучили результаты выздоровления 1096 американцев мексиканского происхождения в Корпус-Кристи, штат Техас, отвергнув некоторые другие возможные факторы. Всех участников попросили принять участие в тестах спустя три месяца после инсульта.

Исследователи поставили цель сравнить результаты в трех сферах: неврологическая — охватывает такие аспекты, как мышечная сила, речь и координация — навыки мышления и памяти, а также способность выполнять повседневные задачи. Тестирование проводили сертифицированные двуязычные специалисты.

Моргенштерн делится: "Наше исследование показало, что мексиканские американцы, говорившие только на испанском языке, имели худшие неврологические результаты через три месяца после инсульта, чем мексиканские американцы, говорившие только на английском или двуязычные".

По другим показателям существенных отличий не было. Люди, говорившие только на испанском, были старше и менее образованными, чем те, кто говорил по-английски. С другой стороны, они были менее подвержены курению. После того, как авторы учли эти отличия, разрыв в неврологическом обновлении сократился до 1,9 балла, но остался значительным.

Исследователи отмечают, что большая выборка испаноязычных пациентов повысила надежность выводов. Кроме того, между группами, что они не контролировали, могли существовать невыявленные различия, например, в доходах — это, безусловно, не та тема, которую можно проверить с помощью рандомизированных контролируемых испытаний.

Моргенштерн утверждает: "Мы провели предварительное исследование в этой же группе и обнаружили, что язык, на котором говорили люди, не связан с какой-либо задержкой попадания в больницу или в получении неотложной медицинской помощи после ишемического инсульта, поэтому нам, безусловно, нужно больше информации, чтобы определить, что является причиной различий в результатах между двумя группами".

Конечно, испанский и английский языки имеют больше схожих черт, чем арабский и немецкий, поэтому если разница действительно связана с языковыми изменениями в мозге, существует потенциал для еще большей вариации среди людей с другими родными языками.

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