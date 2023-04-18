Відновлення пройде краще. Вчені стверджують, що мова впливає на одужання після інсульту

Результати попередніх досліджень показують, що рідна мова впливає на розвиток мозку. Але це та сфера вивчень, яка потребує великої кількості перевірок.

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Вчені провели дослідження, результати якого показали, що англомовні та двомовні мексиканські американці краще відновлюються після інсульту, ніж їхні однолітки, які розмовляють лише іспанською. Поки незрозуміло, чи показують отримані дані зміни, які мова вносить у роботу мозку, або ж це має іншу відмінність у досліджуваних, пише IFLScience.

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Місяць тому дослідники опублікували найпотужніший доказ впливу рідної мови на розвиток мозку. Порівняння носіїв німецької та арабської мов показало, що в носіїв арабської мови зв'язок між двома півкулями є тісніший. Водночас ті, хто розмовляє німецькою, очевидно, мають розвиненіші мовні мережі в лівій півкулі. Ці відмінності показують контраст у навантаженнях, які обидві мови ставлять перед мозком.

Дослідження показали, що наслідки інсульту гірші для мексиканських американців, ніж для неіспаномовних американців. Цьому існує чимало теорій та пояснень, починаючи від генетичних факторів і закінчуючи нерівним медичним лікуванням.

Доктор Льюїс Моргенштерн з Університету Мічигану в Анн-Арборі спробував перевірити, чи є мова фактором, який сприяє цьому.

Разом зі своєю командою вони вивчили результати одужання 1096 американців мексиканського походження в Корпус-Крісті, штат Техас, відкинувши деякі інші можливі фактори. Усіх учасників попросили взяти участь у тестах через три місяці після інсульту.

Дослідники мали на меті порівняти результати у трьох сферах: неврологічній — охоплює такі аспекти, як м'язова сила, мовлення та координація — навички мислення та пам'яті, а також здатність виконувати повсякденні завдання. Тестування проводили сертифіковані двомовні фахівці.

Моргенштерн ділиться: "Наше дослідження показало, що мексиканські американці, які розмовляли лише іспанською мовою, мали гірші неврологічні результати через три місяці після інсульту, ніж мексиканські американці, які розмовляли лише англійською або були двомовними".

За іншими показниками суттєвих відмінностей не було. Люди, які розмовляли лише іспанською, були старшими і менш освіченими, ніж ті, хто розмовляв англійською. З іншого боку, вони були менш схильні до куріння. Після того, як автори врахували ці відмінності, розрив у неврологічному відновленні скоротився до 1,9 бала, але залишився значним.

Дослідники зазначають, що більша вибірка іспаномовних пацієнтів підвищила б надійність висновків. Крім того, між групами, які вони не контролювали, могли існувати невиявлені відмінності, наприклад, у доходах — це, безумовно, не та тема, яку можна перевірити за допомогою рандомізованих контрольованих випробувань.

Моргенштерн стверджує: "Ми провели попереднє дослідження в цій самій групі і виявили, що мова, якою розмовляли люди, не пов'язана з будь-якою затримкою потрапляння до лікарні або в отриманні невідкладної медичної допомоги після ішемічного інсульту, тому нам, безумовно, потрібно більше інформації, щоб визначити, що є причиною відмінностей у результатах між цими двома групами".

Звісно, іспанська та англійська мови мають більше схожих рис, ніж арабська та німецька, тому, якщо різниця дійсно пов'язана з мовними змінами в мозку, існує потенціал для ще більшої варіації серед людей з іншими рідними мовами.

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