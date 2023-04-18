Особо прожорливы. Обнаружены организмы, способные разрушать плотный пластик всего за 120 дней

На разложение этого материала потребовались бы сотни лет, однако эти организмы справятся всего за несколько месяцев.

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Проблема пластиковых отходов является актуальной, как никогда ранее — ежегодно ученые проводят десятки различных исследований, чтобы найти способ переработки пластиковых отходов, пишет Science Alert.

Почти треть всех пластиковых отходов в мире составляет полипропилен — прочный пластик, из которого, как правило, изготавливают крышки для бутылок и контейнеры для пищевых продуктов. Основная проблема использования этого пластика заключается в том, что на его разложение могут уйти сотни лет, однако, похоже, исследователи нашли более эффективный способ.

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В новом исследовании группа австралийских исследователей во главе с аспиранткой Амирой Фарзаной Самат обнаружили два штамма грибов, которые оказались особенно небезразличными к лабораторным образцам полипропилена. Ученые провели ряд экспериментов и обнаружили, что:

от 25 до 27% образцов были съедены за 90 дней;

пластик на 100% разложился через 140 дней.

Исследователи полагают, что их открытие "прожорливости" грибов Aspergillus terreus и Engyodontium album может стать важной ступенью в разработке эффективных биологических способов переработки пластиковых отходов.

По словам инженера-химика из Сиднейского университета Али Аббасса, эта самая высокая скорость разложения в мире, о которой известно науке. Отметим, что данная скорость является самой высокой для грибков, однако с ней вполне могут соперничать бактерии. Так, ранее исследователи обнаружили в компостной куче бактерии, которые способны переживать пластик на 90% всего за 16 часов. Правда, речь идет об МЭТ и полиэтилентерефталат.

Отметим, что в общей сложности исследователи обнаружили около четырех сотен микроорганизмов, которые способны питаться пластиком. Более того, по словам микробиолога из Сиднейского университета Ди Картер, ранее исследователи обнаружили, что некоторые грибки способны разлагать даже некоторые из "вечных химических веществ".

В ходе исследования ученые установили, что, работая в паре, эти два грибка способны разлагать гранулы и тонкие полипропиленовые пленки, а также полипропиленовые листы с алюминиевым покрытием. В то же время ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы они поняли, как именно грибы переваривают пластик. Вероятнее всего, это станет предметом следующих исследований, а в дальнейшем даже может позволить разработать эффективную стратегию борьбы с пластиком.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что суперчерви поедают пластик.