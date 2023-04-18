Особливо ненажерливі. Виявлено організми, що здатні руйнувати щільний пластик лише за 120 днів

На розкладання цього матеріалу знадобилися б сотні років, проте ці організми впораються лише за кілька місяців.

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Проблема пластикових відходів є актуальною, як ніколи раніше – щороку вчені проводять десятки різних досліджень, щоб знайти ефетивний спосіб переробки пластикових відходів, пише Science Alert.

Майже третину всіх пластикових відходів у світі складає поліпропілен — міцний пластик, з якого зазвичай виготовляють кришки для пляшок і контейнери для харчових продуктів. Основна проблема використання цього пластику полягає у тому, що на його розкладання можуть піти сотні років, проте, схоже, дослідники знайшли ефективніший спосіб.

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У новому дослідженні група австралійських дослідників на чолі з аспіранткою Амірою Фарзаною Самат виявили два штами грибів, які виявилися особливо небайдужими до лабораторних зразків поліпропілену. Вчені провели низку експериментів і виявили, що:

від 25 до 27% зразків було з'їдено за 90 днів;

пластик на 100% розклався через 140 днів.

Дослідники вважають, що їх відкриття "ненажерливості" грибів Aspergillus terreus та Engyodontium album може стати важливою сходинкою у розробці ефективних біологічних способів переробки пластикових відходів.

За словами інженера-хіміка із Сіднейського університету Алі Аббаса, це найвища швидкість розкладання у світі, про яку відомо науці. Зазначимо, що ця швидкість є найвищою для грибків, проте з нею цілком можуть суперничати бактерії. Так, раніше дослідники виявили в компостній ямі бактерії, які здатні пережовувати пластик на 90% лише за 16 годин. Щоправда, йдеться про МЕТ та поліетилентерефталат.

Зазначимо, що загалом дослідники виявили близько чотирьох сотень мікроорганізмів, які здатні харчуватися пластиком. До того ж за словами мікробіологині із Сіднейського університету Ді Картер, раніше дослідники виявили, що деякі грибки здатні розкладати навіть деякі з "вічних хімічних речовин".

Під час дослідження вчені встановили, що, працюючи в парі, ці два грибки здатні розкладати гранули та тонкі поліпропіленові плівки, а також поліпропіленові листи з алюмінієвим покриттям. Водночас вчені відзначають, що потрібно більше досліджень, щоб вони зрозуміли, як саме гриби перетравлюють пластик. Найімовірніше, це стане предметом наступних досліджень, а надалі може навіть дозволити розробити ефективну стратегію боротьби з пластиком.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що суперчерви поїдають пластик.