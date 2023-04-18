Атака титанов: смогут ли животные стать такими же большими, как динозавры

Гигантские животные — это уже достаточно известные создания, встречающиеся в книгах или фантастических фильмах. Ученые дали ответ реально ли когда-нибудь увидеть млекопитающих размером в виде динозавров.

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Вероятно, мы таки не увидим наземных млекопитающих, которые могли бы соревноваться размером с динозаврами: несмотря на то, что после гибели динозавров млекопитающие начали увеличиваться и заполнять нишу гигантов, они не смогут стать еще больше. Это связано с особенностью строения их организма, рассказывают в IFLScience.

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"Во время мезозоя млекопитающие были малыми, — сказал в заявлении профессор экологии Одумской школы Университета Джорджии Джон Гиттлман после проведения исследований размеров животных во всем мире. — Когда динозавры вымерли, млекопитающие эволюционировали, чтобы стать гораздо большими, поскольку они диверсифицировались, чтобы заполнить доступные экологические ниши".

Как добавил исследователь, наличие большого количества разных линий эволюции, независимых друг от друга, свидетельствует о том, что гигантские млекопитающие по всему миру играли одинаковые роли.

Одним из самых крупных млекопитающих был древний предок носорога — Paraceratherium. Он весил от 15 до 20 тонн. Несмотря на это, его потомки являются по сравнению с ним карликами и не могут сравниться размерами с динозаврами.

То, что млекопитающие не могут достигать таких величественных размеров, является следствием их биологии. Как объясняет биолог Фелиса Смит, млекопитающие регулируют температуру своего тела, поэтому нуждаются в десять раз больше энергии, чем рептилии или динозавры таких же размеров.

То есть млекопитающие не могут развить таких размеров из-за невозможности обеспечить тело нужным количеством энергии. Динозавры же не нуждались, поэтому незадействованная энергия позволяла им расти.

Поэтому мы, вероятнее всего, не увидим гигантских псов или кошек, однако в то же время это избавляет нас от возможных проблем. Но не забывайте о ящерицах, которые не регулируют свою температуру.

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