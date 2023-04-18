Атака титанів: чи зможуть тварини стати такими ж великими, як динозаври

Гігантські тварини — це вже досить відомі створіння, які зустрічаються в книгах чи фантастичних фільмах. Вчені дали відповідь чи реально колись побачити ссавців розміром як динозаври.

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Ймовірно, ми таки і не побачимо наземних ссавців, які могли б змагатися розміром з динозаврами: попри те, що після загибелі динозаврів ссавці почали збільшуватися та заповнювати нішу гігантів, вони не зможуть стати ще більшими. Це пов’язано з особливістю будови їхнього організму, розповідають в IFLScience.

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"Під час мезозою ссавці були малими, — сказав у заяві професор екології Одумської школи Університету Джорджії Джон Гіттлман після проведення досліджень розмірів тварин у всьому світі. — Коли динозаври вимерли ссавці еволюціонували, щоб стати набагато більшими, оскільки вони диверсифікувалися, щоб заповнити доступні екологічні ніші".

Як додав дослідник, наявність великої кількості різних ліній еволюції, незалежних одна від одної, свідчить про те, що гігантські ссавці по всьому світу мали однакові ролі.

Одним з найбільших ссавців був давній предок носорога — Paraceratherium. Він важив від 15 до 20 тонн. Попри це його нащадки є порівняно з ним карликами й не можуть зрівнятися розмірами з динозаврами.

Те, що ссавці не можуть досягати таких величних розмірів, є наслідком їхньої біології. Як пояснює біолог Феліса Сміт, ссавці регулюють температуру свого тіла, тож потребують у десять раз більше енергії, ніж рептилії або динозаври таких же розмірів.

Тобто, ссавці не можуть розвинути таких розмірів через неможливість забезпечити тіло потрібною кількістю енергії. Динозаври ж не мали такої потреби, тому незадіяна енергія дозволяла їм рости.

Тому ми, найімовірніше, не побачимо гігантських псів чи котів, проте водночас це убезпечує нас від можливих проблем. Але не забувайте про ящірок, які не регулюють своєї температури.

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