Через 3 млрд лет после Большого взрыва: получен снимок столкновения черных дыр в ранней Вселенной (фото)

Две гигантские черные дыры с массой в более, чем в миллиард раз больше массы Солнца, разделяет 10 тысяч световых лет.

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Американские астрономы с помощью наземных и космических телескопов сделали уникальный снимок столкновения двух огромных сверхмассивных черных дыр, которое началось через 3 миллиарда лет после Большого взрыва, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, проводить наблюдения за очень далекими галактика из ранней Вселенной, а уж тем более, за их черными дырами, невероятно сложное занятие. Свет от этих галактик очень тусклый, поэтому их сложно изучать и даже обнаружить. Но если такая галактика имеет активное ядро в виде квазара, то это упрощает процесс наблюдения.

Квазарами называют одни из самых ярких объектов в космосе, и они представляют собой центр галактики внутри которого находится активная огромная черная дыра. Эта дыра с огромной скоростью поглощает окружающее вещество и выделяется огромное количество энергии и света. Именно благодаря квазарам ученые могут получить представление о сверхмассивных черных дырах, которые их питают.

Астрономы проводили наблюдение за галактикой J0749+2255, которая расположена на расстоянии в 10 млрд световых лет от нас и увидели еле заметное изменение ее яркости. Ученые уже знали, что эта галактика является квазаром, но оказалось, что она содержит сразу два квазара.

То есть галактика J0749+2255 находится в стадии формирования потому как она появилась в результате столкновения двух галактик с активными ядрами, которые являются квазарами. Как показало наблюдение, в процессе слияния галактик происходит и слияние двух сверхмассивных черных дыр, которые на момент наблюдения находились на расстоянии в 10 тысяч световых лет друг от друга.

Как показало наблюдение, в процессе слияния галактик происходит и слияние двух сверхмассивных черных дыр, которые на момент наблюдения находились на расстоянии в 10 тысяч световых лет друг от друга Фото: ScienceAlert

Но самое главное, что ученым удалось получить изображение этого слияния с помощью наземных и космических телескопов. Это особенное исследование, ведь астрономам очень редко удается обнаружить слияние сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Это открытие может помочь ученым в разгадке тайны, как загадкой сверхмассивные черные дыры вырастают до невероятно огромных размеров.

Поскольку обе черные дыры являются квазарами, они выделяют огромное количество света, чтобы их можно было различить. Как показало наблюдение одна черная дыра имеет массу эквивалентную 1,26 млрд масс Солнца, а вторая –1,58 млрд масс Солнца. И оба черных гиганта должны соединится в одну черную дыру через 220 млн лет. То есть должна появится черная дыра с массой в почти 3 млрд масс Солнца. Стоит сказать, что ученые делают подобные прогнозы исходя из времени проведения наблюдений, но на самом деле эти черные дыры, скорее всего, уже слились воедино, но об этом мы узнаем только через 10 млрд лет. Хотя астрономы будущего смогут проверить это находясь уже не на Земле, ведь она уже 5 млрд лет не будет существовать в результате катастрофической смерти Солнца.

По словам ученых, еще много предстоит узнать о том, что происходит внутри галактики J0749+2255, но это важный шаг в изучении эволюции огромных черных дыр.

Также Фокус уже писал о впечатляющем изображении столкновения двух галактик, которые находятся на расстоянии в 250 млн световых лет от нас. Это столкновение уже привело к появлению новой галактики, которая содержит столько же газа, сколько есть в Млечном Пути, но она намного меньше по размерам. А еще новая галактика в миллиарды раз ярче Млечного Пути благодаря появлению огромного количества новых звезд.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли значительно улучшить первый в истории снимок черной дыры, благодаря чему теперь можно получить гораздо больше ценной информации об этом объекте.