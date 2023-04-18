Через 3 млрд років після Великого вибуху: отримано знімок зіткнення чорних дір у ранньому Всесвіті (фото)

Дві гігантські чорні діри з масою більш ніж у мільярд разів більше маси Сонця, розділяє 10 тисяч світлових років.

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Американські астрономи за допомогою наземних та космічних телескопів зробили унікальний знімок зіткнення двох величезних надмасивних чорних дір, яке почалося через 3 мільярди років після Великого вибуху, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, проводити спостереження за дуже далекими галактиками з раннього Всесвіту, а тим більше, за їхніми чорними дірами, неймовірно складне заняття. Світло від цих галактик дуже тьмяне, тому їх складно вивчати і навіть виявити. Але якщо така галактика має активне ядро у вигляді квазара, це спрощує процес спостереження.

Квазарами називають одні з найяскравіших об'єктів у космосі, і вони є центром галактики всередині якого знаходиться активна величезна чорна діра. Ця діра з величезною швидкістю поглинає навколишню речовину та виділяється величезна кількість енергії та світла. Саме завдяки квазарам вчені можуть отримати уявлення про надмасивні чорні діри, які їх живлять.

Астрономи проводили спостереження за галактикою J0749+2255, яка розташована на відстані 10 млрд світлових років від нас і побачили ледве помітну зміну її яскравості. Вчені вже знали, що ця галактика є квазаром, але виявилося, що вона містить одразу два квазари.

Тобто галактика J0749+2255 знаходиться у стадії формування, тому що вона з'явилася в результаті зіткнення двох галактик з активними ядрами, які є квазарами. Як показало спостереження, у процесі злиття галактик відбувається і злиття двох надмасивних чорних дір, які на момент спостереження знаходилися на відстані 10 тисяч світлових років одна від одної.

Як показало спостереження, у процесі злиття галактик відбувається і злиття двох надмасивних чорних дірок, які на момент спостереження знаходилися на відстані 10 тисяч світлових років одна від одної Фото: ScienceAlert

Але найголовніше, що вченим вдалося отримати зображення цього злиття за допомогою наземних та космічних телескопів. Це особливе дослідження, адже астрономам дуже рідко вдається виявити злиття надмасивних чорних дірок у ранньому Всесвіті. Це відкриття може допомогти вченим у розгадці таємниці, як загадкою надмасивні чорні дірки виростають до неймовірно величезних розмірів.

Оскільки обидві чорні дірки є квазарами, вони виділяють величезну кількість світла, щоб їх можна було розрізнити. Як показало спостереження одна чорна діра має масу еквівалентну 1,26 млрд мас Сонця, а друга -1,58 млрд мас Сонця. І обидва чорні гіганти повинні з'єднатися в одну чорну діру через 220 млн років. Тобто має з'явитися чорна діра з масою майже 3 млрд мас Сонця. Варто сказати, що вчені роблять подібні прогнози виходячи з часу проведення спостережень, але насправді ці чорні діри, швидше за все, вже злилися докупи, але про це ми дізнаємося лише через 10 млрд років. Хоча астрономи майбутнього зможуть перевірити це вже не на Землі, адже вона вже 5 млрд років не існуватиме внаслідок катастрофічної смерті Сонця.

За словами вчених, ще багато доведеться дізнатися про те, що відбувається всередині галактики J0749 +2255, але це важливий крок у вивченні еволюції величезних чорних дірок.

Також Фокус вже писав про вражаюче зображення зіткнення двох галактик, які знаходяться на відстані 250 млн світлових років від нас. Це зіткнення вже призвело до появи нової галактики, яка містить стільки ж газу, скільки є в Чумацькому Шляху, але вона набагато менша за розмірами. А ще нова галактика в мільярди разів яскравіша за Чумацький Шлях завдяки появі величезної кількості нових зірок.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли значно покращити перший в історії знімок чорної дірки, завдяки чому тепер можна отримати набагато більше цінної інформації про цей об'єкт.