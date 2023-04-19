Правда о противоречивой Туринской плащанице: что обнаружили ученые

Считается, что в Туринскую плащаницу завернули тело Иисуса Христа. Научные исследования и радиоуглеродный анализ выявили настоящий возраст и разгадали тайны религиозной реликвии.

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В мире реликвий мало что известнее Туринской плащаницы — большого фрагмента льна, в который, по мнению верующих, завернули тело Иисуса Христа. Что делает эту ткань особенно интересной, так это то, что она якобы содержит слабое изображение лица Иисуса, дополненное терновым венком и пятнами, которые, как считают, являются кровью, пишет IFLScience.

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Как и многие другие предметы, которые, как полагают, связаны с Иисусом, плащаница была предметом острых споров. Первым ее владельцем считается Жоффруа де Шарне, рыцарь-тамплиер в 1354 году, а 35 лет спустя ее выставили на всеобщее обозрение. Епископ Труа назвал ее "хитро нарисованной" фальшивкой, которая не является подлинным оригиналом.

Несмотря на эти обвинения, многие Папы Римских верили в подлинность плащаницы и совершали к ней паломничества, вплоть до 2015 года. Сегодня ее редко выставляют, однако исследователям разрешили провести анализ, чтобы определить происхождение артефакта.

В 1980-х годах плащаницу датировали радиоуглеродным методом три отдельные группы ученых, работавших независимо друг от друга. Их результаты показали, что плащаница изготовлена в средневековый период между 1260 и 1390 годами нашей эры.

Эта датировка совпадает со временем, когда плащаница впервые появилась в исторических записях, и когда епископ Труа назвал ее подделкой. Несмотря на эти доказательства, некоторые предполагают, что образцы, использованные для радиоуглеродной датировки, могли взять из восстановленной части ткани или что плащаницу повредили во время пожара в 1532 году.

Туринская плащаница и ее история

Другие попытки установить подлинность плащаницы сосредотачивались на узорах на ткани. В одном исследовании моделировали раны, используя настоящую и синтетическую кровь на манекене, надеясь определить, соответствуют ли узоры Т-образному или Y-образному распятию. Однако команда пришла к выводу, что узоры не совпадают ни с одной из форм распятия.

Хотя некоторые предполагают, что плащаницу каким-то образом могли заменить, пока доказательства свидетельствуют о том, что это просто средневековая подделка. Как заявила одна команда, "самый простой, хотя и самый скучный вывод, к которому можно прийти, заключается в том, что возраст плащаницы — это ее исторический возраст".

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