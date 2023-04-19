Правда про суперечливу Туринську плащаницю: що виявили вчені

Вважається, що в Туринську плащаницю загорнули тіло Ісуса Христа. Наукові дослідження та радіовуглецевий аналіз виявили справжній її вік та розгадали таємниці релігійної реліквії.

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У світі реліквій мало що відоміше за Туринську плащаницю — великий фрагмент льону, в який, на думку вірян, загорнули тіло Ісуса Христа. Що робить цю тканину особливо цікавою, так це те, що вона нібито містить слабке зображення обличчя Ісуса, доповнене терновим вінком і плямами, які, як дехто вважає, є кров'ю, пише IFLScience.

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Як і багато інших предметів, які, як вважають, пов'язані з Ісусом, плащаниця була предметом гострих суперечок. Першим її власником вважається Жоффруа де Шарне, лицар-тамплієр у 1354 році, а 35 років потому її виставили на загальний огляд. Єпископ Труа назвав її "хитро намальованою" фальшивкою, яка не є справжнім оригіналом.

Попри ці звинувачення, багато Пап Римських вірили в автентичність плащаниці і здійснювали до неї паломництва, аж до 2015 року. Сьогодні її рідко виставляють, однак дослідникам дозволили провести аналіз, щоб визначити походження артефакту.

У 1980-х роках плащаницю датували радіовуглецевим методом три окремі групи вчених, які працювали незалежно один від одного. Їхні результати показали, що плащаниця виготовлена в середньовічний період, між 1260 і 1390 роками нашої ери.

Це датування збігається з часом, коли плащаниця вперше з'явилася в історичних записах, і коли єпископ Труа назвав її підробкою. Попри ці докази, дехто припускає, що зразки, використані для радіовуглецевого датування, могли взяти з відновленої частини тканини або що плащаницю пошкодили під час пожежі в 1532 році.

Туринська плащаниця та її історія

Інші спроби встановити автентичність плащаниці зосереджувалися на візерунках на тканині. В одному дослідженні моделювали рани, використовуючи справжню і синтетичну кров на манекені, сподіваючись визначити, чи відповідають візерунки Т-подібному або Y-подібному розп'яттю. Однак команда дійшла висновку, що візерунки не збігаються з жодною з форм розп'яття.

Хоча дехто припускає, що плащаницю у якийсь спосіб могли замінити, поки докази свідчать про те, що це просто середньовічна підробка. Як заявила одна команда, "найпростіший, хоча і найнудніший висновок, якого можна дійти, полягає в тому, що вік плащаниці — це її історичний вік".

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