Тайное место. У Галапагосских островов обнаружили "нетронутый" глубоководный коралловый риф (видео)

Ранее исследователи предполагали, что на островах есть лишь крохотные коралловые рифы, большинство из которых были уничтожены экстремальными погодными условиями.

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Со времен Дарвина Галапагосские острова являются местом, которое привлекает биологов из разных уголков мира. Каждый из них стремится внести свою лепту в изучение того, как климатическое разнообразие архипелага дает жизнь новым видам, пишет IFLScience.

В то же время окружающие их моря изучены гораздо меньше — даже с учетом использования современных технологий, исследователи полагают, что им удалось изучить лишь около 5% местности. Для того чтобы исправить положение, ученые развернули миссию Galápagos Deep 2023, в которой используется глубоководный подводный аппарат Alvin, позволяющий исследовать территории, недоступные для аквалангистов.

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Отметим, что миссия только недавно стартовала, однако одно из первых погружений оказалось весьма успешным — исследователи обнаружили глубоководный риф, покрывающий гребень и склоны подводного вулкана. Известно, что коралловый риф располагается на глубине 400-600 метров пол поверхностью океана, однако исследователям потребуется больше времени, чтобы изучить его.

Ученые уже знали, что на Галапагосских островах есть коралловые рифы, однако до сих пор биологи были уверены, что они мелкие и весьма уязвимы для экстремальных погодных условий. Большинство из этих крохотных рифов были уничтожены Эль-Ниньо 1982-83 годов, когда температура воды резко возросла и погубила рифы, которые не смогли восстановиться до сих пор. Однако более ранние исследования показали, что глубоководные коралловые рифы более устойчивы к экстремальным климатическим изменениям.

Исследователи отмечают, самым захватывающим в этом открытии является то, что они очень старые и почти нетронуты, в отличие от тех, что встречаются во многих других частях Мирового океана. По словам доктора Стюарта Бэнкса из Фонда Чарльза Дарвина, обнаружение этого глубоководного кораллового рифа дает надежду на сохранения множества видов, которые находятся на грани исчезновения и уже полностью вымерли в других местах.

Ранее Фокус писал о том, что удивительный коралловый риф вырос на затонувшем корабле времен Второй мировой.