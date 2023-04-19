Таємне місце. Біля Галапагоських островів виявили "недоторканий" глибоководний кораловий риф (відео)

Раніше дослідники припускали, що на островах є лише крихітні коралові рифи, більшість з яких були знищені екстремальними погодними умовами.

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З часів Дарвіна Галапагоські острови є місцем, яке приваблює біологів із різних куточків світу. Кожен з них прагне зробити свій внесок у вивчення того, як кліматична різноманітність архіпелагу дає життя новим видам, пише IFLScience.

Водночас навколишні моря вивчені набагато менше — навіть з урахуванням використання сучасних технологій, дослідники вважають, що їм вдалося вивчити лише близько 5% місцевості. Для того, щоб виправити становище, вчені розгорнули місію Galápagos Deep 2023, в якій використовується глибоководний підводний апарат Alvin, що дозволяє досліджувати території, недоступні для аквалангістів.

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Зазначимо, що місія тільки нещодавно стартувала, проте одне з перших занурень вже виявилося дуже успішним — дослідники виявили глибоководний риф, що покриває гребінь та схили підводного вулкана. Відомо, що кораловий риф розташовується на глибині 400-600 метрів підлогу поверхнею океану, проте дослідникам потрібно більше часу, щоб вивчити його.

Вчені вже знали, що на Галапагоських островах є коралові рифи, проте досі біологи були впевнені, що вони дрібні та дуже вразливі для екстремальних погодних умов. Більшість цих крихітних рифів були знищені Ель-Ніньйо 1982-83 років, коли температура води різко зросла і вбила рифи, які не змогли відновитися досі. Однак більш ранні дослідження показали, що глибоководні коралові рифи стійкіші до екстремальних кліматичних змін.

Дослідники відзначають, що найбільш захопливим у цьому відкритті є те, що вони дуже старі й майже недоторкані, на відміну від тих, що зустрічаються в багатьох інших частинах Світового океану. За словами доктора Стюарта Бенкса з Фонду Чарльза Дарвіна, виявлення цього глибоководного коралового рифу дає надію на збереження безлічі видів, що знаходяться на межі зникнення і вже повністю вимерли в інших місцях.

Раніше Фокус писав про те, що дивовижний кораловий риф виріс на кораблі часів Другої світової.