Выше облаков. Ученые высчитали формулу, которая поможет сильнее раскачиваться на качелях
Исследователи полагают, что следуя этим нехитрым правилам вам удастся "выжать максимум" из качель.
Каждому из нас знакомы эти движения, когда мы пытаемся заставить качели "вспархнуть" все выше и выше. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, какую технику мы используем пытаясь оторваться от земли все выше и выше, пишет Daily Mail.
Группа исследователей из Университета Дзюмондзи в Японии разработала уравнение, которое объясняет, как необходимо двигаться человеку, чтобы заставить качели взлетать выше. Ученые использовали это уравнение для различных размеров маха и последовательностей движений верхней части тела. Все это позволило им рассчитать комбинацию движений, которая позволила бы набрать наивысшую высоту.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что лучшее время, чтобы откинуться назад, зависит от того, насколько высоко вы уже раскачались. Например, когда дуга маленькая, как это бывает в первые минуты раскачивания, необходимо отводить верхнюю часть тела назад, когда замах находится в нижней части дуги и движется вперед. Однако как только мы начинаем набирать высоту, человеку необходимо откидываться назад раньше, когда замах находится в самой дальней части.
Исследователи также решили проверить, понимаем ли мы логику раскачивания на качелях инстинктивно. Для этого они соорудили в лаборатории качели и пригласили десяток студентов принять участие в эксперименте.
Все реципиенты уверяли, что ранее раскачивались на качелях, но никого из них не учили правильно раскачиваться. Участники исследования качались на качелях и это было записано на камеру. Когда исследователи изучили записи, они обнаружили, что реципиенты естественным образом соответствовали правилам, которые ученые ранее рассчитали с помощью формулы.
По словам соавтора исследования Чиака Хирата, они с коллегами обнаружили, что дети не знают законов физики, однако они каким-то интуитивным способом понимают, как взаимодействовать с качелями, чтобы подниматься все выше.
Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали возраст, в котором дети перестают верить словам взрослых.