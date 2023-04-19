Выше облаков. Ученые высчитали формулу, которая поможет сильнее раскачиваться на качелях

Исследователи полагают, что следуя этим нехитрым правилам вам удастся "выжать максимум" из качель.

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Каждому из нас знакомы эти движения, когда мы пытаемся заставить качели "вспархнуть" все выше и выше. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, какую технику мы используем пытаясь оторваться от земли все выше и выше, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Дзюмондзи в Японии разработала уравнение, которое объясняет, как необходимо двигаться человеку, чтобы заставить качели взлетать выше. Ученые использовали это уравнение для различных размеров маха и последовательностей движений верхней части тела. Все это позволило им рассчитать комбинацию движений, которая позволила бы набрать наивысшую высоту.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что лучшее время, чтобы откинуться назад, зависит от того, насколько высоко вы уже раскачались. Например, когда дуга маленькая, как это бывает в первые минуты раскачивания, необходимо отводить верхнюю часть тела назад, когда замах находится в нижней части дуги и движется вперед. Однако как только мы начинаем набирать высоту, человеку необходимо откидываться назад раньше, когда замах находится в самой дальней части.

Для эксперимента ученые соорудили качели в лаборатории Фото: Physical Review E

Исследователи также решили проверить, понимаем ли мы логику раскачивания на качелях инстинктивно. Для этого они соорудили в лаборатории качели и пригласили десяток студентов принять участие в эксперименте.

Все реципиенты уверяли, что ранее раскачивались на качелях, но никого из них не учили правильно раскачиваться. Участники исследования качались на качелях и это было записано на камеру. Когда исследователи изучили записи, они обнаружили, что реципиенты естественным образом соответствовали правилам, которые ученые ранее рассчитали с помощью формулы.

По словам соавтора исследования Чиака Хирата, они с коллегами обнаружили, что дети не знают законов физики, однако они каким-то интуитивным способом понимают, как взаимодействовать с качелями, чтобы подниматься все выше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали возраст, в котором дети перестают верить словам взрослых.