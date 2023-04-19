Вище хмар. Вчені вирахували формулу, яка допоможе сильніше розгойдуватися на гойдалці

Дослідники вважають, що дотримуючись цих нехитрих правил вам вдасться "вичавити максимум" з гойдалки.

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Кожному з нас знайомі ці рухи, коли ми намагаємося змусити гойдалку злетіти все вище та вище. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, яку техніку ми використовуємо, намагаючись відірватися від землі все вище, пише Daily Mail.

Група дослідників з Університету Дзюмондзі в Японії розробила рівняння, яке пояснює, як необхідно рухатися людині, щоб змусити гойдалку злітати вище. Вчені використали цю формулу для різних розмірів маху та послідовностей рухів верхньої частини тіла. Усе це дозволило їм розрахувати комбінацію рухів, яка дозволяє набрати найвищу висоту.

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Результати дослідження свідчать, що найкращий час, щоб відкинутися назад, залежить від того, наскільки високо ви вже розгойдалися. Наприклад, коли дуга маленька, як це буває в перші хвилини розгойдування, необхідно відводити верхню частину тіла назад, коли замах знаходиться в нижній частині дуги й рухається вперед. Однак як тільки ми починаємо набирати висоту, людині необхідно відкидатися назад раніше, коли замах знаходиться в найвіддаленішій частині.

Для експерименту вчені спорудили гойдалку в лабораторії Фото: Physical Review E

Дослідники також вирішили перевірити, чи ми розуміємо логіку розгойдування на гойдалках інстинктивно. Для цього вони спорудили в лабораторії гойдалки та запросили десяток студентів взяти участь в експерименті.

Всі реципієнти запевняли, що раніше розгойдувалися на гойдалці, але нікого з них не вчили правильно гойдатися. Учасники дослідження гойдалися, і це було записано на камеру. Коли дослідники вивчили записи, вони виявили, що реципієнти природно відповідали правилам, які раніше вчені розрахували за допомогою формули.

За словами співавтора дослідження Чіака Хірата, вони з колегами виявили, що діти не знають законів фізики, проте вони якимось інтуїтивним чином розуміють, як взаємодіяти з гойдалками, щоб підійматися дедалі вище.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали вік, у якому діти перестають вірити словам дорослих.