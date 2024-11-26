Життя навиворіт. Істота, що живе на всіх континентах, окрім Антарктиди, дихає у дивний спосіб

Цей вид живе на Землі близько 350 мільйонів років і використовує для дихання лише задню частину свого тіла.

Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля встигла стати домівкою для безлічі живих істот: деякі з них давно вимерли та відомі людям лише за скам'янілостями, тоді як інші процвітають на планеті сотні мільярдів років, пише IFLScience.

Тваринний світ сповнений дивних істот. Наприклад, кити створюють сітки з бульбашок, щоб ловити криль, а дивовижні молоді бабки використовують задню частину свого тіла, щоб дихати. Відомо, що бабки досить давні та мешкають на планеті з палеозойської ери — близько 350 мільйонів років.

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Дослідження показують, що бабки нині живуть на всіх континентах Землі, крім Антарктиди, а науці загалом відомо про близько 7 000 видів. Чого більшість людей не знає про цих симпатичних драконів, які літають, так це того, що вони насправді ненажерливі хижаки, навіть коли молоді.

Життя бабок, як правило, розділене на три стадії:

яйце;

личинка;

доросла особина.

Відомо, що самки здатні відкладати сотні яєць, які найчастіше розміщують на рослинах біля рівня води. Відомо, що більшість свого життя бабки насправді проводять у стадії личинки або німфи — це залежить від виду і може тривати від кількох місяців до понад 5 років.

За словами дослідників, молоді бабки особливо дивовижні дивним набором цікавих адаптацій, які так чи інак пов'язані із задньою частиною їхнього тіла. Вода втягується через анус, потім німфа напружує свої м'язи, щоб протистояти всій цій воді, що, своєю чергою, підвищує тиск усередині прямої кишки та виштовхує її крізь ротову частину назовні. Цей удар може зайняти всього 10-30 мілісекунд.

Відомо, що молоді бабки також можуть використовувати свої задні частини для своєрідної реактивної рухової системи: вода, що зберігається в ректальній камері, може бути витіснена назад під високим тиском, штовхаючи німфу вперед на високій швидкості.

Не менш захопливим є й те, що ректальна камера бабки містить зябра. Вода проходить через ці зябра, і вони витягують кисень — простіше кажучи, молоді бабки використовують свої задні частини тіл для дихання. Вважається, що ректальні зябра розвинулися з кінця їхньої товстої кишки.

Однак таке активне використання задньої частини тіла спостерігається у бабок лише в юному віці. Дорослі особини дихають через отвори та трубки з боків свого тіла, також відомі як дихальця. Є навіть проміжна стадія на останній стадії молоді, перш ніж вона стане дорослою, відома як вікова стадія: цікаво, що в цей момент особини можуть дихати обома способами.

Раніше Фокус писав про найбільшу комаху на Землі: розмір крил "гігантської бабки" сягав 71 сантиметра.