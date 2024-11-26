Жизнь наизнанку. Существо, живущее на всех континентах кроме Антарктиды, дышит странным образом

Этот вид существует на Земле около 350 миллионов лет и использует для дыхания лишь заднюю часть своего тела.

История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля успела стать домом для множества живых существ: некоторые из них давно вымерли и известны людям лишь по окаменелостям, в то время как другие процветают на планете сотни миллиардов лет, пишет IFLScience.

Животный мир полон странных существ. Например, киты создают сети из пузырьков, чтобы ловить криль, в то время как удивительные молодые стрекозы используют заднюю часть своего тела, чтобы дышать. Известно, что стрекозы довольно древние и обитают на планете с палеозойской эры — около 350 миллионов лет.

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Исследования показывают, что стрекозы сегодня обитают на всех континентах Земли, кроме Антарктиды, а науке в общей сложности известно об около 7 000 видов. Чего большинство людей не знает об этих симпатичных летающих драконах, так это того, что они на самом деле прожорливые хищники, даже будучи молодыми.

Жизнь стрекоз, как правило, разделена на три стадии:

яйцо;

личинка;

взрослая особь.

Известно, что самки способны откладывать сотни яиц, которые чаще всего размещают на растениях около уровня воды. Чего большинство людей не знает об этих симпатичных летающих драконах, так это того, что они на самом деле прожорливые хищники, даже будучи молодыми. Известно, что большую часть своей жизни стрекозы на самом деле проводят в стадии личинки или нимфы — это зависит от вида и может длиться от нескольких месяцев до более 5 лет.

По словам исследователей молодые стрекозы особенно удивительны странным набором любопытных адаптаций, которые так или иначе связаны с задней частью их тела. Вода втягивается через анус, затем нимфа напрягает свои мышцы, чтобы противостоять всей этой воде, что, в свою очередь, повышает давление внутри прямой кишки и выталкивает ее ротовые части наружу. Этот удар может занять всего 10–30 миллисекунд.

Известно, что молодые стрекозы также могут использовать свои задние части для своеобразной реактивной двигательной системы: вода, хранящаяся в ректальной камере, может быть вытеснена обратно под высоким давлением, тем самым толкая нимфу вперед на высокой скорости.

Не менее увлекательным выглядит и то, что ректальная камера стрекозы содержит жабры. Вода проходит через эти жабры, и они извлекают кислород — простыми словами, молодые стрекозы используют свои задние части тел для дыхания. Считается, что ректальные жабры развились из конца их толстой кишки.

Однако такое активное использование задней части тела наблюдается у стрекоз лишь в юном возрасте. Взрослые особи дышат через отверстия и трубки по бокам своего тела, также известные как дыхальца. Существует даже промежуточная стадия на последней стадии молоди, прежде чем она станет взрослой, известная как возрастная стадия: любопытно, что в этот момент особи могут дышать обоими способами.

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