Единственный на Земле. В мире есть одно растение, которое взрывается, разбрасывая семена (видео)

Исследователи утверждают, что им известно лишь одно растение в мире, использующее столь взрывоопасную стратегию размножения.

Нечасто бывает, что растения способны поставить ученых в тупик, но это, пожалуй, именно такой случай: исследователи наконец-то разгадали механизм, лежащий в основе странного распределения семян разбрызгивающего огурца (Ecballium elaterium), который эволюционировал, чтобы справиться с недостатком ветра, пишет IFLScience.

В новом исследовании команде из Манчестерского и Оксфордского университета удалось заснять механизм, с помощью которого это растение распространяет свои семена на расстояние около 10 метров. Более того ученые считают, что это единственное растение в мире, извергающееся способом, не встречающимся больше нигде в растительном мире.

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Авторы исследования полагают, что растение эволюционировало, чтобы преодолеть необходимость ветра для распространения семян — именно этот процесс играет решающее значение для распространения многих других видов растений.

Теперь нам известно, что когда приходит время семян, родительское растение взрывается, разбрасывая семена вокруг себя на расстоянии около 10 метров. Для этого огурцы используют высокоскоростную струю под давлением, впрочем, ученые предупреждают, что китайский гамамелис все еще остается рекордсменом по дальности распространения семян.

Исследователи полагают, что взрывной характер распространения семян, вероятно, имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, подобное разбрасывание семян снижает перенаселенность, во-вторых, уменьшает конкуренцию между потомками. Впечатляющая адаптация, которая заставила ученых задуматься, как же им это удается.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы раскрыть этот механизм. Для этого они использовали высокоскоростную камеру, которая может снимать до 8 600 кадров в секунду. Также ученые провели измерения распыляющихся растений огурцов до и после выброса семян. Кроме того, в ходе исследования была создана покадровая съемка растений в преддверии дня распространения, а также было проведено КТ-сканирование.

Результаты выявили четыре ключевых этапа процесса:

плоды набухают, наполняясь "слизистой жидкостью" за несколько недель до распыления;

за несколько дней до запуска часть жидкости распространяется на стебель, делая его длиннее и толще;

день Х начинается с быстрого отскока кончика стебля от плода, заставляя плод вращаться в противоположном направлении;

семена отправляются в полет.

Исследователи отмечают, что третий этап, вероятно, является наиболее удивительным, так как распыляющий огурец считается единственным видом в царстве растений, который делает это. После того как семена отправлены в полет, они распределяются на расстоянии от 2 до 10 метров от родительского растения.

Любопытно, что это растение привлекло внимание древнеримских авторов, однако нам удалось разгадать тайну его механизма распространения семян лишь сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что растения способны думать и принимать решения.