Єдина на Землі. У світі є одна рослина, яка вибухає, розкидаючи насіння (відео)

Дослідники стверджують, що їм відома лише одна рослина у світі, яка використовує настільки вибухонебезпечну стратегію розмноження.

Нечасто буває, що рослини здатні поставити вчених у глухий кут, але це, мабуть, саме такий випадок: дослідники нарешті розгадали механізм, що лежить в основі дивного розподілу насіння скаженого огірка (Ecballium elaterium), який еволюціонував, щоб упоратися з нестачею вітру, пише IFLScience.

У новому дослідженні команді з Манчестерського та Оксфордського університету вдалося зняти механізм, за допомогою якого ця рослина поширює своє насіння на відстань близько 10 метрів. Ба більше, вчені вважають, що це єдина рослина у світі, що вивергається у спосіб, який не трапляється більше ніде в рослинному світі.

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Автори дослідження вважають, що рослина еволюціонувала, щоб подолати необхідність вітру для поширення насіння — саме цей процес відіграє вирішальне значення для поширення багатьох інших видів рослин.

Тепер нам відомо, що коли настає час насіння, батьківська рослина вибухає, розкидаючи насіння навколо себе на відстані близько 10 метрів. Для цього огірки використовують високошвидкісний струмінь під тиском, утім, учені попереджають, що китайський гамамеліс усе ще залишається рекордсменом за дальністю поширення насіння.

Дослідники вважають, що вибуховий характер поширення насіння, ймовірно, має цілу низку переваг. По-перше, подібне розкидання насіння знижує перенаселеність, по-друге, зменшує конкуренцію між нащадками. Дивовижна адаптація, яка змусила вчених замислитися, як же їм це вдається.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб розкрити цей механізм. Для цього вони використовували високошвидкісну камеру, яка може знімати до 8 600 кадрів на секунду. Також вчені провели вимірювання рослин огірків, що розпорошуються, до і після викиду насіння. Крім того, під час дослідження було створено покадрову зйомку рослин напередодні дня поширення, а також було проведено КТ-сканування.

Результати виявили чотири ключові етапи процесу:

плоди набухають, наповнюючись "слизовою рідиною" за кілька тижнів до розпилення;

за кілька днів до запуску частина рідини поширюється на стебло, роблячи його довшим і товщим;

день Х починається зі швидкого відскоку кінчика стебла від плода, змушуючи плід обертатися в протилежному напрямку;

насіння вирушає в політ.

Дослідники відзначають, що третій етап, ймовірно, є найдивовижнішим, оскільки огірок, що розпилює, вважається єдиним видом у царстві рослин, який робить це. Після того як насіння відправлено в політ, воно розподіляється на відстані від 2 до 10 метрів від батьківської рослини.

Цікаво, що ця рослина привернула увагу давньоримських авторів, проте нам вдалося розгадати таємницю її механізму поширення насіння лише сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що рослини здатні думати та ухвалювати рішення.