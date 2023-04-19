Собачье зеркало. Исследование рассказало о том могут ли собаки учиться, подражая людям

Ученые рассказали о способностях собак наблюдать и обучаться на примере людей, об истоках стоящих у этого навыка и о том насколько успешно с этим справились другие домашние животные.

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Ученые наконец-то дали ответ на вопрос мучавший миллионы владельцев собак уже десятки лет: могут ли наши пушистые друзья учиться, наблюдая за нами? Ответ настолько же удивительный, как предположительные процессы, происходящие на фоне и метод, которым ученые воспользовались, чтобы получить его. По мнению Клаудии Фугацца, известного эксперта по поведению животных из Венгрии, повторение и обучение собак путем подражания хозяину вполне возможно, пишет Science News Explores.

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Предыдущие исследования уже предполагали, что собаки могут перенимать поведение человека путем наблюдения, но в этих экспериментах в качестве вознаграждения использовались лакомства. Таким образом, было неясно, являются ли собаки естественными подражателями или их просто мотивирует обещание вкусных закусок, называющееся пищевой мотивацией.

А как же щенки, спросите вы? Ведь они все еще находятся на ранних стадиях познания мира. Фугацца и ее команда решили выяснить это, протестировав способности к подражанию 42 щенков, 39 котят и 8 молодых волков. Все эти животные жили в человеческих семьях, поэтому они были знакомы с действиями людей.

Исследователи показали каждому животному предмет, а затем смоделировали действие – прикосновение к предмету носом или рукой. Затем они наблюдали за тем, копирует ли животное поведение. Хотя котятам и волкам потребовалось немного больше времени, чтобы привлечь внимание, щенки собак уже смотрели на людей с восторженным вниманием, с нетерпением ожидая, что они будут делать дальше.

Интересно, что кошки редко повторяли действия людей, в то время как волки иногда делали это, но настоящими звездами шоу были собаки. Они постоянно подражали поведению людей, демонстрируя свою впечатляющую способность к обучению на основе наблюдения.

Почему собаки такие естественные имитаторы? Фугацца предполагает, что это может быть связано с их историей работы с людьми. Собаки произошли от волков, которые охотились стаями и работали вместе для достижения общей цели. Когда собаки стали более одомашненными, они начали работать вместе с людьми, выполняя такие задачи, как пастьба и охота. Такое тесное сотрудничество, возможно, создало сильную мотивацию для собак подражать поведению человека, поскольку это укрепляет их групповую идентичность и социальные связи.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете дрессировать своего щенка, попробуйте смоделировать его поведение, а не полагаться только на лакомства. Кто знает, может быть, они удивят вас своими мини-навыками подражания. Только ради бога, ограничивайте себя в использовании этой системы обучения и подумайте, прежде чем применять ее пытаясь научить вашего питомца приносить мяч или палку в зубах.

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