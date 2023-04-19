Собаче дзеркало. Дослідження розповіло про те, чи можуть собаки вчитися, наслідуючи людей

Вчені розповіли про здібності собак спостерігати і навчатися на прикладі людей, про витоки, що стоять у цієї навички, і про те, наскільки успішно з цим впоралися інші домашні тварини.

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Вчені нарешті дали відповідь на питання, що мучило мільйони власників собак уже десятки років: чи можуть наші пухнасті друзі вчитися, спостерігаючи за нами? Відповідь настільки ж дивовижна, як імовірні процеси, що відбуваються на тлі, і метод, яким учені скористалися, щоб отримати її. На думку Клаудії Фугацца, відомого експерта з поведінки тварин з Угорщини, повторення і навчання собак шляхом наслідування господаря цілком можливо, пише Science News Explores.

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Попередні дослідження вже припускали, що собаки можуть переймати поведінку людини шляхом спостереження, але в цих експериментах як винагороду використовували ласощі. Таким чином, було неясно, чи є собаки природними наслідувачами або їх просто мотивує обіцянка смачних закусок, що називається харчовою мотивацією.

А як же цуценята, запитаєте ви? Адже вони все ще перебувають на ранніх стадіях пізнання світу. Фугацца та її команда вирішили з'ясувати це, протестувавши здібності до наслідування 42 цуценят, 39 кошенят і 8 молодих вовків. Усі ці тварини жили в людських сім'ях, тому вони були знайомі з діями людей.

Дослідники показали кожній тварині предмет, а потім змоделювали дію — дотик до предмета носом або рукою. Потім вони спостерігали за тим, чи копіює тварина поведінку. Хоча кошенятам і вовкам знадобилося трохи більше часу, щоб привернути увагу, цуценята собак уже дивилися на людей із захопленою увагою, з нетерпінням чекаючи, що вони будуть робити далі.

Цікаво, що кішки рідко повторювали дії людей, тоді як вовки іноді робили це, але справжніми зірками шоу були собаки. Вони постійно наслідували поведінку людей, демонструючи свою вражаючу здатність до навчання на основі спостереження.

Чому собаки такі природні імітатори? Фугацца припускає, що це може бути пов'язано з їхньою історією роботи з людьми. Собаки походять від вовків, які полювали зграями і працювали разом для досягнення спільної мети. Коли собаки стали більш одомашненими, вони почали працювати разом з людьми, виконуючи такі завдання, як випасання і полювання. Така тісна співпраця, можливо, створила сильну мотивацію для собак наслідувати поведінку людини, оскільки це зміцнює їхню групову ідентичність і соціальні зв'язки.

Тому наступного разу, коли ви дресируватимете своє цуценя, спробуйте змоделювати його поведінку, а не покладатися лише на ласощі. Хто знає, можливо, вони здивують вас своїми міні-навичками наслідування. Тільки заради бога, обмежуйте себе у використанні цієї системи навчання і подумайте, перш ніж застосовувати її, намагаючись навчити вашого вихованця приносити м'яч або палицю в зубах.

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