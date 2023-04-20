24 глаза и три щупальца. В гонконгском пруду обнаружили загадочное сверхядовитое существо (фото)

Исследование показывает, что укус этого существа способен в считанные минуты убить человека.

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Мир полон загадочных существ, обитающих в отдаленных уголках планеты. На этот раз ученые обнаружили сверхядовитое ранее неизвестное науке существо в одном из прудов в заповеднике Май По в Гонконге, пишет Daily Mail.

Дальнейшее изучение показало, что это крохотное существо, едва ли достигающее нескольких сантиметров в длину, является совершенно новым видом медузы, которая относится к семейству кубомедуз.

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Известно, что этот вид обладает прозрачным телом, оснащенным тремя 10-сантиметровыми щупальцами, которые служат своеобразными ядовитыми дротиками. Однако самым удивительным, пожалуй, является количество глаз — в общей сложности их насчитывается 24. Все они поровну разделены на четыре группы по 6 штук и расположены внутри сенсорного углубления, называемого ропалием, и располагаются с каждой стороны купола медузы.

Отметим, что это стало первым обнаружением нового вида кубомедуз в китайских водах. Исследователи отмечают, что новые кубомедузы стали четвертым видом в семействе Tripedaliidae, к которому относятся одни из самых ядовитых морских организмов в тропических водах.

Размер тела медуз составляет всего несколько сантиметров Фото: Hong Kong Baptist University

Ученые назвали новый вид коробчатыми медузами из-за формы их тела. Исследования показали, что они используют свои щупальца в качестве ядовитых дротиков, которые выделяют опасный токсин. Исследование показывает, что он является чрезвычайно опасным и может привести к параличу, остановке сердца или даже смерти в течение всего нескольких минут после укуса.

По словам исследователей из Гонконгского баптистского университета, они три года наблюдали за обитателями солоноватой воды прудов в природном заповеднике Май По, когда им на глаза попались удивительные существа с 24 глазами и 3 щупальцами.

В ходе исследования ученые выловили образцы загадочного существа, а затем проанализировали их ДНК и ткани, что позволило определить, что они относятся к абсолютно новому виду. Известно, что эти ядовитые существа тесно связаны с другими морскими видами, обитающими в водах Ямайки, Флориды, Сингапура, Индии и Австралии.

По словам ведущего автора исследования, профессора Цю Цзяньвэнь, мало что известно о кубомедузах, обитающих в морских водах Китая. Однако обнаружение этого вида в пруду свидетельствует о том, что морская жизни вокруг Гонконга на самом деле "более богата и разнообразна", чем исследователи считали ранее.

Ученые отмечают, что в ходе исследования им удалось собрать образцы как самок, так и самцов этого вида. Щупальца самок более тонки и имеют желтоватый цвет, тогда как у самцов они более широкие и белесые.

В то же время 24 глаза являются стандартными для коробчатых медуз. Известно, что две группы из них обладают линзами, которые позволяют формировать изображение, тогда как остальные способны воспринимать только свет.

У основания каждого щупальца также располагается плоская структура в виде педали, которая позволяет медузам производить сильные толчки. Именно это особенность позволяем им плавать намного быстрее, чем другие виды медуз.

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