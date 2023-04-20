24 ока та троє щупалець. У гонконзькому ставку виявили загадкову надотруйну істоту (фото)

Дослідження показує, що укус цієї істоти здатний за лічені хвилини вбити людину.

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Світ сповнений загадкових істот, що мешкають у віддалених куточках планети. Цього разу вчені виявили надотруйну раніше невідому науці істоту в одному зі ставків у заповіднику "Май По" в Гонконзі, пише Daily Mail.

Подальше вивчення показало, що ця крихітна істота, яка навряд чи досягає кількох сантиметрів у довжину, є абсолютно новим видом медузи, що належить до сімейства кубомедуз.

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Відомо, що цей вид має прозоре тіло, оснащене трьома 10-сантиметровими щупальцями, які є своєрідними отруйними дротиками. Однак найдивовижнішим, певно, є кількість очей — загалом їх налічується 24. Усі вони порівну розділені на чотири групи по 6 штук і розташовані всередині сенсорного заглиблення, що називається ропалієм, і розташовуються з кожного боку купола медузи.

Зазначимо, що це стало першим виявленням нового виду кубомедуз у китайських водах. Дослідники відзначають, що нові кубомедузи стали четвертим видом у сімействі Tripedaliidae, до якого належать одні з найотруйніших морських організмів у тропічних водах.

Розмір тіла медуз становить лише кілька сантиметрів Фото: Hong Kong Baptist University

Учені назвали новий вид кубомедузами через форму їхнього тіла. Дослідження показали, що вони використовують свої щупальця як отруйні дротики, що виділяють небезпечний токсин. Дослідження показує, що він є надзвичайно небезпечним і може призвести до паралічу, зупинки серця або навіть смерті протягом декількох хвилин після укусу.

За словами дослідників із Гонконзького баптистського університету, вони три роки спостерігали за мешканцями солонуватої води ставків у природному заповіднику "Май По", коли їм на очі потрапили дивовижні істоти з 24 очима та 3 щупальцями.

Під час дослідження вчені виловили зразки загадкової істоти, а потім проаналізували їхею ДНК та тканини, що дозволило визначити, що вони належать до абсолютно нового виду. Відомо, що ці отруйні істоти тісно пов'язані з іншими морськими видами, що мешкають у водах Ямайки, Флориди, Сінгапуру, Індії та Австралії.

За словами провідного автора дослідження, професора Цю Цзяньвень, мало що відомо про кубомедуз, що мешкають у морських водах Китаю. Однак виявлення цього виду в ставку свідчить про те, що морське життя навколо Гонконгу насправді "багатше та різноманітніше", ніж дослідники вважали раніше.

Учені відзначають, що під час дослідження їм вдалося зібрати зразки як самок, так і самців цього виду. Щупальці самок тонші та мають жовтуватий колір, тоді як у самців вони ширші та білі.

Водночас 24 ока є стандартними для кубомедуз. Відомо, що дві групи з них мають лінзи, які дозволяють формувати зображення, тоді як інші здатні сприймати тільки світло.

В основі кожного щупальця також розташовується плоска структура у вигляді педалі, яка дозволяє медузам виробляти сильні поштовхи. Саме ця особливість дозволяє їм плавати набагато швидше, ніж інші види медуз.

Раніше Фокус писав про те, що експерти впізнали зубату істоту, помічену на пляжі в Техасі.