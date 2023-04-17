"Сниться у кошмарах": експерти впізнали зубасту істоту, помічену на пляжі в Техасі

Співробітники Техаського департаменту парків та дикої природи спростували інопланетне походження незвичайної істоти. На їхню думку, пояснення виявилося набагато простішим, ніж здавалося на перший погляд.

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Патрсія Дюкоте виявила дивну істоту на одному з техаських пляжів під час прогулянки. Після того як жінка опублікувала фото в соцмережах, багато користувачів почали міркувати, що це може бути за тварина. Через деякий час експерти знайшли відповідь. Про це пише Yahoo News.

Дівчина поділилася фотографією дивної знахідки у пості на Facebook від 13 квітня.

На фотографії видно, що сірувата маса має симетричну форму, на зовнішній стороні якої проходять рюші, а решта покрита гострими зубами у верхній частині.

"Це те, про що сняться кошмари", — прокоментував один із користувачів соціальних мереж.

Експерти думають, що це просто рештки риби, яку спіймали та обробили Фото: Yahoo.News

Але в той час, як багато хто був просто стурбований цим видовищем, деякі вирішили, що загадкова маса виглядає знайомо. За їхніми словами, це не морська істота чи інопланетянин, а просто рештки риби, яку спіймали та обробили. Експерти Техаського департаменту парків та дикої природи погодилися з цією думкою.

"Пернаті частини — це зябра, які прикріплені до кісткових зябрових дуг. Шипасті шматочки у верхній частині посередині — це глоткові зуби. Я не можу охарактеризувати вигляд, але, радше за все, це велика спортивна риба", — розповів Лерін Джонсон із TPWD газеті Houston. Chronicle.

Раніше Фокус писав, що у Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту. Ці морські жителі існують на Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє така риба була помічена на голландському острові Тесель у 2017 році.

Також повідомлялося, що у квітні цього року на берег Австралії винесло загадкову інопланетну істоту. Тіло незрозумілої тварини було роздутим, мало людиноподібні руки, пазурі та хвіст ящірки.