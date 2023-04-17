"Снится в кошмарах": эксперты опознали зубастое существо, замеченное на пляже в Техасе

Сотрудники Техасского департамента парков и дикой природы опровергли инопланетное происхождение необычного существа. По их мнению, объяснение оказалось куда проще, чем казалось на первый взгляд.

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Патрсия Дюкоте обнаружила странное существо на одном из техасских пляжей во время прогулки. После того как женщина опубликовала фото в соцсетях, многие пользователи начали рассуждать, что же это может быть за животное. Спустя время эксперты нашли ответ. Об этом пишет Yahoo News.

Девушка поделилась фотографией странной находки в посте на Facebook от 13 апреля.

На фотографии видно, что сероватая масса имеет симметричную форму, по внешней стороне которой проходят рюши, а остальная часть покрыта острыми зубами в верхней части.

"Это то, о чем снятся кошмары", — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.

Эксперты думают, что это просто останки рыбы, которую поймали и разделали Фото: Yahoo.News

Но в то время как многие были просто обеспокоены этим зрелищем, некоторые решили, что загадочная масса выглядит знакомо. По их словам, это не морское существо или инопланетянин, а просто останки рыбы, которую поймали и разделали. Эксперты Техасского департамента парков и дикой природы согласились с этим мнением.

"Пернатые части — это жабры, которые прикреплены к костным жаберным дугам. Шипастые кусочки в верхней части посередине — это глоточные зубы. Я не могу определить вид, но, скорее всего, это крупная спортивная рыба", — рассказал Леррин Джонсон из TPWD газете Houston Chronicle.

Ранее Фокус писал, что в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо. Эти морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз такая рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.

Также сообщалось, что в апреле этого года на берег Австралии вынесло загадочное инопланетное существо. Тело непонятного животного было раздутым, имело человекоподобные руки, когти и хвост ящерицы.