Охраняли императоров. Ученые считают, что собаки с плоской мордой появились около 2000 лет назад

Новое исследование показывает, что история собак, которые являются заветными компаньонами во всем мире, уходит корнями к римским временам.

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Собаки с плоской мордой широко известны во всем мире как заветные компаньоны. Однако новое исследование предполагает, что представители этих пород покорили сердца людей намного раньше, чем предполагалось ранее — ученые полагают, что их история восходит к римским временам, пишет Science Alert.

Еще в 2007 году в руинах Траллейса (современная Турция) ученые обнаружили череп и челюсть собаки с явно раздавленной мордой. Останки животного были обнаружены спустя тысячи лет, после того, как собака была погребена в черепичной гробнице у ног своего хозяина.

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Исследователи из Стамбульского университета Джеррахпаша провели анализ останков животного и пришли к выводу, что это домашнее животное Траллейса (Tralleis) чем-то напоминало современного французского бульдога или пекинеса. Ученые отмечают, что на костях собаки не было обнаружено признаков болезней или чрезмерного износа зубов, что позволяет предположить, что это была не рабочая собака, а компаньон.

По словам автора исследования Ведата Онара, вероятнее всего, останки принадлежат собаке, которая была лучшим другом или компаньоном усопшего, и его последней волей было общее захоронение.

В ходе исследования ученые изучили размеры и структуру черепа Траллейса и сравнили его с более полусотней современных пород собак. Это позволило сделать вывод, что в момент смерти вероятный возраст питомца составил чуть более 18 месяцев. Сравнительный анализ также свидетельствует о том, что останки вероятно принадлежат самцу.

Череп собаки Tralleis по сравнению с черепами собак современных пород Фото: Onar, et al., Journal of Archaeological Science: Reports, 2023

Радиоуглеродный анализ позволил предположить, что собака жила более 2000 лет назад, приблизительно между 169 г. до н.э. и 8 г. н.э., что соответствует ранним этапам существования Римской империи.

Отметим, что останки были обнаружены еще в 2007 году, однако после этого хрупкий скелет был спрятан на складе. Когда ученые вернулись к его изучению в 2021 году, увы, найти удалось лишь череп и челюстную кость. Исследователи отмечают, что это вторые известные останки плоскомордой собаки, которые относятся к римской эпохе, первые были найдены в руинах Помпеи.

Несмотря на то, что ученым пока удалось обнаружить лишь два образца костей собак с плоской мордой, относящихся к римской эпохе, они полагают, что это является свидетельством практики разведения собак, которая, видимо, началась в римский период, а позже стала более распространенной.

Более ранние исследования свидетельствуют, что римляне, вероятно, были первой цивилизацией, которая систематически разводила собак. Это сопровождалось документацией внешнего вида, качества и поведения компаньонов. Исследования показывают, что римляне разделили собак на три вида:

фермерские;

пастушьи;

охотничьи.

В то же время маленькие собачки, видимо, считались чем-то вроде экзотики. А тот факт, что особенно знатные греки и римляне предпочитали благородные породы собак и могли платить за них большие суммы, вдохновил на новые усилия в собаководстве.

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