Охороняли імператорів. Учені вважають, що собаки з плоскою мордою з'явилися близько 2000 років тому

Нове дослідження показує, що історія собак, які є заповітними компаньйонами в усьому світі, сягає корінням до римських часів.

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Собаки з плоскою мордою широко відомі в усьому світі як заповітні компаньйони. Однак нове дослідження припускає, що представники цих порід підкорили серця людей набагато раніше, ніж передбачалося раніше, — вчені вважають, що їхня історія сходить до римських часів, пише Science Alert.

Ще у 2007 році в руїнах Тралейса (сучасна Туреччина) вчені виявили череп і щелепу собаки з явно розчавленою мордою. Рештки тварини були виявлені через тисячі років після того, як собака була похована в черепичній гробниці біля ніг свого господаря.

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Дослідники зі Стамбульського університету Джеррахпаша провели аналіз решток тварини й дійшли висновку, що ця домашня тварина Тралейса чимось нагадувала сучасного французького бульдога або пекінеса. Вчені відзначають, що на кістках собаки не було виявлено ознак хвороб чи надмірного зношування зубів, що дозволяє припустити, що це був не робочий собака, а компаньйон.

За словами автора дослідження Ведата Онара, найімовірніше, рештки належать собаці, яка була найкращим другом або компаньйоном покійного, і його останньою волею було сумісне поховання.

Під час дослідження вчені вивчили розміри та структуру черепа Тралейса та порівняли його з понад пів сотнею сучасних порід собак. Це дозволило дійти невтішного висновку, що в момент смерті ймовірний вік улюбленця становив трохи більше ніж 18 місяців. Порівняльний аналіз також свідчить про те, що рештки, ймовірно, належать самцю.

Череп собаки Tralleis у порівнянні з черепами собак сучасних порід Фото: Onar, et al., Journal of Archaeological Science: Reports, 2023

Радіовуглецевий аналіз дозволив припустити, що собака жив понад 2000 років тому, приблизно між 169 р. до н.е. та 8 р. н.е., що відповідає раннім етапам існування Римської імперії.

Зазначимо, що рештки були виявлені ще у 2007 році, проте після цього крихкий скелет був захований на складі. Коли вчені повернулися до його вивчення у 2021 році, на жаль, знайти вдалося лише череп і щелепну кістку. Дослідники зазначають, що це другі відомі останки плоскомордого собаки, які належать римській епосі, перші були знайдені в руїнах Помпеїв.

Попри те, що вченим поки що вдалося виявити лише два зразки кісток собак із плоскою мордою, що належать до римської епохи, вони вважають, що це є свідченням практики розведення собак, яка, мабуть, почалася в римський період, а пізніше стала поширенішою.

Раніше дослідження свідчать, що римляни, ймовірно, були першою цивілізацією, яка систематично розводила собак. Це супроводжувалося документацією зовнішнього вигляду, якості й поведінки компаньйонів. Дослідження показують, що римляни розділили собак на три види:

фермерські;

кунделі;

мисливські.

Водночас маленькі собачки, мабуть, вважалися чимось на зразок екзотики. А той факт, що особливо знатні греки та римляни надавали перевагу благородним породам собак і могли платити за них великі суми, надихнув на нові зусилля в собаківництві.

Раніше Фокус писав про те, що кінолог назвав дві породи собак, які найчастіше розчаровують власників.