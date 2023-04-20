Опасность грецких орехов. Почему Госпродпотребслужба отзывает партию популярного продукта

Главное управление госпродпотребслужбы в Одесской области проинформировало про партию грецких орехов с повышенным содержанием афлатоксинов.

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Система быстрого реагирования по продуктам питания и кормам предупредила Главное управление госпродпотребслужбы в Одесской области о том, что в ядрах грецкого ореха, экспортируемых из Украины через Румынию в Германию, были обнаружены афлатоксины.

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Афлатоксины — это токсичные вещества, вырабатываемые некоторыми штаммами грибов, в основном Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Эти грибки могут расти на таких культурах, как арахис, кукуруза и различных орехах, особенно в теплом и влажном климате.

Грибок рода Aspergillus, или Аспергилл желтый Фото: Wikipedia

Опасность афлатоксинов заключается в их способности вызывать повреждение печени и повышать риск развития рака. Известно также, что афлатоксины подавляют иммунную систему, нарушают рост и развитие детей и провоцируют недоедание.

Острое воздействие высоких уровней афлатоксинов может привести к немедленным симптомам, таким как рвота, боль в животе и судороги, в то время как хроническое воздействие более низких уровней в течение длительного периода времени может привести к более серьезным последствиям.

Домашние животные также могут пострадать от афлатоксинов, содержащихся в их пище. Симптомы отравления включают вялость, потерю аппетита, рвоту, диарею, пожелтение глаз и десен, а также судороги. Чтобы предотвратить заражение, производители должны соблюдать строгие меры контроля качества, а владельцы домашних животных должны следить за отзывами и консультироваться с ветеринаром, если у их питомца наблюдаются какие-либо признаки заболевания.

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