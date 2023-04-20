Небезпека волоських горіхів. Чому Держпродспоживслужба відкликає партію популярного продукту

Головне управління держпродспоживслужби в Одеській області поінформувало про партію волоських горіхів із підвищеним вмістом афлатоксинів.

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Система швидкого реагування щодо продуктів харчування та кормів попередила Головне управління держпродспоживслужби в Одеській області про те, що в ядрах волоського горіха, які експортуються з України через Румунію в Німеччину, було виявлено афлатоксини.

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Афлатоксини — це токсичні речовини, що виробляються деякими штамами грибів, переважно Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus. Ці грибки можуть рости на таких культурах, як арахіс, кукурудза і різних горіхах, особливо в теплому і вологому кліматі.

Грибок роду Aspergillus, або Аспергілл жовтий Фото: Wikipedia

Небезпека афлатоксинів полягає в їхній здатності спричиняти пошкодження печінки та підвищувати ризик розвитку раку. Відомо також, що афлатоксини пригнічують імунну систему, порушують ріст і розвиток дітей і провокують недоїдання.

Гострий вплив високих рівнів афлатоксинів може призвести до негайних симптомів, таких як блювота, біль у животі та судоми, тоді як хронічний вплив нижчих рівнів упродовж тривалого періоду часу може призвести до серйозніших наслідків.

Домашні тварини також можуть постраждати від афлатоксинів, що містяться в їхній їжі. Симптоми отруєння включають млявість, втрату апетиту, блювоту, діарею, пожовтіння очей і ясен, а також судоми. Щоб запобігти зараженню, виробники повинні дотримуватися суворих заходів контролю якості, а власники домашніх тварин повинні стежити за відгуками і консультуватися з ветеринаром, якщо в їхнього улюбленця спостерігаються будь-які ознаки захворювання.

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