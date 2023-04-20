Не было выбора. Ученые рассказали, почему люди использовали именно золото в качестве валюты

Исследователи полагают, что именно химические свойства этого металла позволили ему стать одним из самых популярных и дорогих.

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Многие задаются вопросом, почему именно золото стало основным химическим веществом, формирующим основу денежной системы в течение всей истории человечества. В конце концов, почему мы не остановились на меди или любом другом металле? Ученые наконец-то расставили все точки над "і", пишет IFLScience.

По словам исследователей популярность золота в качестве "валюты" веками сохранялась по ряду причин. Во-первых, оно относительно неактивно, во-вторых, относительно редко встречается в природе, в-третьих, имеет относительно низкую температуру плавления. Ученые полагают, что именно эти характеристики и его история позволили металлу завоевать культурную славу, которая и связывает его с красотой, богатством и властью — важные черты, когда речь заходит о ценных материалах.

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Отметим, что Великобритания отказалась от золотого стандарта еще в 1931 году, в 1971 году ее примеру последовали США. Это значило, что их валюта не имеет стоимости, напрямую связанной с золотом, а металл нельзя использовать в качестве прямого платежного средства. В 2013 году золото уже не было привязано ни к одной признанной валюте в мире.

Однако с древних времен именно этот металл играл важную роль в денежных системах в разных уголках мира. Считается, что первые золотые монеты были сделаны королем Крезом из Лидии, которая располагалась на территории современной Турции около 550 г. до н.э.

Инженер-химик из Колумбийского университета Санат Кумар, объяснил "успех золота" с точки зрения химии. По его словам, если внимательно присмотреться к элементам периодической таблицы, то можно заметить, что большинство из них можно было бы исключить.

Периодическая таблица во всей красе Фото: Alejo Miranda/Shutterstock

Например, крайний правый столбец таблицы представляют собой благородные газы — они обладают преимуществом химической стабильности, однако проблема заключается в том, что их было бы крайне сложно хранить в бумажнике. В левой части таблицы мы видим щелочные металлы, такие как литий, калий и натрий. Они могут быть относительно распространенными, однако они также являются чрезвычайно реактивными, а литий и вовсе способен самовоспламеняться при контакте с воздухом.

По словам Суната, если продолжить, легко можно исключить из таблицы еще 38 элементов, лишь потому, что они являются слишком реактивными. Нижние два ряда, также можно исключить из перечня, поскольку они являются радиоактивными, а это вовсе не хорошо, если мы хотим выжить.

В результате такого отбора из 118 элементов остается всего 38 возможных кандидатов. По словам Кумара, в идеале необходимо найти редкий, но не чрезвычайно редкий металл. В итоге у нас останется лишь 5 кандидатов:

родий;

палладий;

платина;

серебро;

золото.

До начала 1800-х годов родий и палладий попросту не были идентифицированы, а потому из 5 кандидатов остается лишь трое. Платина могла бы стать отличным конкурентом золоту, однако для ее плавления необходима температура в 1768°C. Это стало бы чрезвычайно сложной задачей для ранних цивилизаций, поэтому они сочли бы невозможным плавить, переделывать и наполнять карманы этим металлом.

В результате остается лишь серебро и золото. Отметим, что первое также широко использовалось в качестве валюты, однако оно обладает множеством свойств, которые сделали его нежелательным. В том числе речь идет и о потускнении. Таким образом, по словам Кумара, у человечества попросту не было иного выбора, как использовать золото в качестве валюты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что золоту в нашей галактике не менее 10 млрд лет.