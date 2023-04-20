Не було вибору. Вчені розповіли, чому люди використовували саме золото у якості валюти

Дослідники вважають, що саме хімічні властивості цього металу дозволили йому стати одним із найпопулярніших і найдорожчих.

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Багато хто питається, чому саме золото стало основною хімічною речовиною, яка формує основу грошової системи протягом усієї історії людства. Зрештою, чому ми не зупинилися на міді чи будь-якому іншому металі? Вчені нарешті розставили всі крапки над "і", пише IFLScience.

За словами дослідників популярність золота як "валюти" століттями зберігалася з низки причин. По-перше, воно відносно неактивне, по-друге, відносно рідко зустрічається у природі, по-третє, має відносно низьку температуру плавлення. Вчені вважають, що саме ці характеристики та його історія дозволили металу завоювати культурну славу, яка пов'язує його з красою, багатством і владою — важливі риси, коли йдеться про цінні матеріали.

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Зазначимо, що Великобританія відмовилася від золотого стандарту ще 1931 року, 1971 року її наслідували США. Це означало, що їхня валюта не має вартості, безпосередньо пов'язаної із золотом, а метал не можна використовувати як прямий платіжний засіб. У 2013 році золото вже не було прив'язане до жодної визнаної валюти у світі.

Однак із давніх часів саме цей метал відігравав важливу роль у грошових системах у різних куточках світу. Вважається, що перші золоті монети були зроблені королем Крезом з Лідії, яка розташовувалась на території сучасної Туреччини близько 550 р. до н.е.

Інженер-хімік з Колумбійського університету Санат Кумар пояснив "успіх золота" з точки зору хімії. За його словами, якщо уважно придивитися до елементів періодичної таблиці, то можна помітити, що більшість із них можна було б виключити.

Періодична таблиця у всій красі Фото: Alejo Miranda/Shutterstock

Наприклад, крайній правий стовпець таблиці є благородними газами — вони мають перевагу хімічної стабільності, проте проблема полягає в тому, що їх було б вкрай складно зберігати у гаманці. У лівій частині таблиці ми бачимо лужні метали, такі як літій, калій та натрій. Вони можуть бути відносно поширеними, проте вони також є надзвичайно реактивними, а літій взагалі здатний самозайматися при контакті з повітрям.

За словами Суната, якщо продовжити, легко можна виключити з таблиці ще 38 елементів лише тому, що вони є надто реактивними. Нижні два ряди також можна виключити з переліку, оскільки вони є радіоактивними, а це зовсім не добре, якщо ми хочемо вижити.

Таким чином після відбору зі 118 елементів залишається лише 38 можливих кандидатів. За словами Кумара, в ідеалі потрібно знайти рідкісний, але не дуже рідкісний метал. У підсумку у нас залишиться лише 5 кандидатів:

родій;

паладій;

платина;

срібло;

золото.

До початку 1800-х років родій та паладій просто не були ідентифіковані, а тому з 5 кандидатів залишається лише троє. Платина могла б стати чудовим конкурентом золоту, проте для її плавлення необхідна температура 1768°C. Це стало б надзвичайно складним завданням для ранніх цивілізацій, тому вони вважають би неможливим плавити, переробляти та наповнювати кишені цим металом.

В результаті залишається лише срібло та золото. Зазначимо, що перше також широко використовувалося як валюта, проте воно має безліч властивостей, які зробили його небажаним. У тому числі йдеться і про потьмарення. Таким чином, за словами Кумара, у людства просто не було іншого вибору, як використовувати золото як валюту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що золоту в нашій галактиці не менше 10 млрд років.